Gladbach-Ultras wollten Kabine stürmen

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Gladbach bezog im Rheinderby eine bittere 1:3-Pleite

Dieser Stachel sitzt besonders tief beim Anhang von Borussia Mönchengladbach. Zum ersten Mal seit der Saison 1989/1990 hat Gladbach beide Rheinderbys in einer Saison gegen den 1. FC Köln verloren. Der Frust war bei Teilen der Gladbacher Ultra-Szene nach der 1:3-Niederlage so groß, dass sie offenbar die Kabine der eigenen Mannschaft stürmen wollten.

Nach übereinstimmenden Medienberichten sollen am Samstagabend rund 200 Gladbacher Ultras versucht haben, sich gewaltsam einen Zugang zum Kabinentrakt der Fohlenelf zu verschaffen.

Offensichtlich verfolgten die Borussia-Anhänger dabei die Absicht, die Spieler und Verantwortlichen der Gladbacher zur Rede zu stellen.

Wie es in dem Medienbericht weiter hieß, soll es den Ultras zunächst gelungen sein, eine Absperrung zu überwinden und in den Vorhof der Geschäftsstelle im Borussia-Park vorzudringen.

Erst dann gelang es dem Sicherheitspersonal, die aufgebrachte Fan-Gruppierung aufzuhalten.

Einige Minuten später sollen sich dann sogar Spieler und Offizielle von Borussia Mönchengladbach bereiterklärt haben, mit den Ultras in Kontakt zu treten.

Gladbach kassiert bereits fünfte Heimniederlage

Vizepräsident Rainer Bonhof soll sich ebenso wie Geschäftsführer Stephan Schippers der Diskussion gestellt haben. Außerdem sollen auch die VfL-Profis Lars Stindl, Tony Jantschke und Patrick Herrmann dabei gewesen sein.

Der direkte Dialog soll zumindest zu einer Deeskalation der aufgeheizten Situation geführt haben. In einem "Sport1"-Bericht war sogar von abschließendem Applaus einiger Ultras die Rede.

"Die Lage war relativ schnell unter Kontrolle. Die Kolleginnen und Kollegen konnten die Gruppe etwas abdrängen, es kam nicht zur Eskalation", wurde außerdem ein Sprecher auf dem vereinsnahen Portal "Gladbachlive" zitiert.

Borussia Mönchengladbach hatte sich im traditionsreichen Rheinderby gegen den 1. FC Köln vor allem in der ersten Halbzeit vollkommen überfordert gezeigt und lag bereits nach 34 Minuten mit 0:3 in Rückstand. Insgesamt bedeutete das 1:3 gegen den Effzeh die bereits fünfte Heimniederlage in der laufenden Saison für die Gladbacher, die die schlechteste Bundesliga-Spielzeit seit Jahren spielen.