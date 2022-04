Insider: Interne Kritik an Kahn wächst beim FC Bayern

IMAGO

Wachsen beim FC Bayern die Zweifel an Oliver Kahn?

Nach dem peinlichen Viertelfinal-Aus in der Champions League wird beim FC Bayern einiges auf den Prüfstand gestellt. Auch die Kritik an Vorstandschef Oliver Kahn scheint zu wachsen.

Wie "Spox" von einem Insider erfahren haben will, soll Kahns "Unnahbarkeit" intern für "Verdruss und schlechte Stimmung" sorgen. Demnach stehe der Bayern-Boss nur mit wenigen Mitarbeitern in Kontakt, seine Bürotür sei zudem fast immer geschlossen. An der Säbener Straße wisse man manchmal nicht einmal, ob Kahn noch anwesend oder schon nach Hause gefahren sei, heißt es.

Auch nach dem Knockout gegen den FC Villarreal (1:1) habe Kahn teilnahmslos und distanziert gewirkt. Man werde beim FC Bayern "nicht in Tränen ausbrechen", hatte er erklärt.

Doch nicht nur auf zwischenmenschlicher, sondern auch auf strategischer Ebene gibt es kritische Töne. "Die Hoffnung war, dass er nach den Jahren in der Warteschleife mit einem klaren Konzept kommt. Doch das ist bisher nicht der Fall", zitiert "Spox" den Insider: "Die klare Linie fehlt."

FC Bayern: Rückendeckung für Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic

Bayern-Präsident Herbert Hainer stärke Kahn allerdings zuletzt öffentlich den Rücken, genau wie Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

"Beide sind sich der Verantwortung bewusst und werden ihr absolut gerecht. Sie wissen, wie dieser Klub tickt, worauf es hier ankommt, das ist ihre DNA. Als ich nach dem Spiel gegen Villarreal in ihre Gesichter geschaut habe, habe ich dort gesehen: Jetzt erst recht", sagte er der "Bild"-Zeitung.

Kritischere Worte fand dagegen Stefan Effenberg. "Ich hoffe und gehe davon aus, dass Kahn und Salihamidzic intern Klartext sprechen. Da ist es entscheidend, dass sie knallhart mit diesem Aus umgehen. Den Spielern muss klar sein, dass sie sich fragen müssen: Wie konnte es dazu kommen? Und welche Lehren ziehe ich daraus für die Zukunft?", schrieb der ehemalige Profi des FC Bayern in seiner "t-online"-Kolumne.