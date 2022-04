Müller und Neuer vor Verlängerung - Details enthüllt

Frank Hoermann / SVEN SIMON via www.imago-images.d

Müller und Neuer werden wohl beim FC Bayern verlängern

Die Verträge von Manuel Neuer, Thomas Müller und Robert Lewandowski beim FC Bayern München enden im Sommer 2023. Bei zwei von drei der eben genannten Spieler dürfte sich dieser Status jedoch in Kürze ändern. Das hat FCB-Boss Herbert Hainer verraten. Währenddessen sind erste Details durchgesickert.

Seit Wochen und Monaten warten nicht nur die Fans des FC Bayern auf gute Neuigkeiten bei drei Säulen des deutschen Fußball-Rekordmeisters. Die gesamte Fußball-Welt blickt gebannt an die Säbener Straße.

Lange müssen sich alle Interessierten - zumindest bei einem Duo - wohl nicht mehr gedulden. Denn während die Zukunft von Robert Lewandowski zuletzt mehrfach Thema war, garniert mit unzähligen Spekulationen um angebliche Unzufriedenheit und den Wunsch nach Veränderung, haben die Bosse im Hintergrund offenbar bei Thomas Müller und Manuel Neuer wichtige Schritte in Richtung Verlängerung gemacht.

"Bei Müller und bei Neuer sieht es wohl sehr gut aus, da sind fortgeschrittene Gespräche und ich denke auch, dass wir da bald etwas vermelden können", verriet Herbert Hainer bei "Bild".

Verlängern Neuer und Müller beim FC Bayern bis 2025?

Müller selbst äußerte sich nach dem 3:0-Erfolg über Arminia Bielefeld ähnlich. "Wir sind in guten Gesprächen und in einem guten Austausch", erklärte der Bayern-Star. "Beide Seiten wollen und ich denke, wir werden eine Lösung finden."

"Bild" zufolge wird der FC Bayern Müllers 2023 auslaufenden Vertrag um zwei weitere Jahre verlängern. Momentan soll die Vereinslegende pro Saison bis zu 20 Millionen Euro verdienen. Wie hoch das Gehalt künftig ausfällt, ist noch nicht bekannt.

Auch "Sky" berichtet von einer bevorstehenden Verlängerung. Neben Müller soll Neuer ebenfalls ein neues Arbeitspapier bis 2025 erhalten.

Während es beim Mittelfeldspieler und Torhüter wohl einen Durchbruch gibt, dämpfte Hainer die Erwartungen an eine schnelle Lösung ausgerechnet beim besten Torschützen des Teams.

FC Bayern lässt sich bei Lewandowski "nicht treiben"

"Zu Lewandowski hat ein Gespräch stattgefunden. Nach meiner Kenntnis ist auch bereits ein zweites Gespräch terminiert. Auch da werden die Gespräche fortgeführt. Wir lassen uns da nicht treiben", gab Hainer die Marschrichtung vor.

Müller fügte nach dem Erfolg über den DSC an: "Ich würde liebend gern mit Robert weiterspielen. Er stellt trotz seines Status als weltbester Stürmer immer in den Dienst der Mannschaft." Die aktuelle Vertragssituation sei zwischen ihm und Lewandowski auch schon angesprochen worden, sagte Müller weiter, einen Einblick in den Stand der Dinge habe er aber nicht.

Bayern-Boss Hainer hält sich bei Duo bedeckt

Neben der Ausdehnung der Verträge der arrivierten Kräfte sprach Bayern-Boss Hainer derweil auch über Neuzugänge. "Wir haben einen sehr, sehr guten Kader, aber wir werden ihn auch für die Zukunft weiterentwickeln. Da, wo wir glauben, dass wir noch Verbesserungspotenzial haben, da schauen wir uns um am Markt um", erklärte Hainer.

"Unsere sportliche Leitung ist da auf vielen Feldern unterwegs. Sobald es etwas zu vermelden gibt, werden wir das auch tun", so der 67-Jährige weiter, der sich mit Blick auf die gehandelten Ajax-Stars Noussair Mazraoui und Ryan Gravenberch nicht in die Karten blicken ließ.

"Wir gucken uns am Markt um und führen viele, viele Gespräche mit interessanten Spielern, um den Kader weiter zu verbessern", wiederholte der Präsident seine Worte beinahe im gleichen Wortlaut auf Nachfrage von "Bild".