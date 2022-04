Gladbach-Ikone nach Derby-Packung: "Unter aller Sau!"

IMAGO/Revierfoto

Die Gladbacher enttäuschen im Rheinderby auf ganzer Linie

Nicht weniger als zehn Rheinderbys bestritt Stefan Effenberg in der Bundesliga für Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln in den 1980er- und 1990er-Jahren. Der einstige Gladbach-Kapitän kennt die große Bedeutung dieses Duells daher bestens. Mit der Leistung seines Ex-Klubs am letzten Samstag gegen die Kölner (1:3) ging Effenberg entsprechend hart ins Gericht.

"Ich habe das 1:3 gegen den 1. FC Köln gesehen und war sprachlos. Das war unter aller Sau", stellte der 54-Jährige in aller Deutlichkeit in seiner "Sport1"-Kolumne fest.

Vor allem mit dem fehlenden Einsatz und der mangelhaften Körpersprache der Gladbacher zeigte sich Effenberg überhaupt nicht einverstanden: "Bei solchen Derbys muss die Hütte brennen. Da geht es gar nicht so ums Taktische, sondern darum, dass jeder bereit ist, von der ersten Minute an da zu sein. Das hat man überhaupt nicht gesehen."

Im Gegenteil: Die Mannschaft von Cheftrainer Adi Hütter stand in der ersten Halbzeit im Borussia-Park völlig neben sich und geriet schon vor dem Seitenwechsel mit 0:3 in Rückstand. Dass die Partie nach 90 Minuten mit 1:3 noch vergleichsweise harmlos zu Ende ging, lag mehr an den zahlreichen ausgelassenen Kölner Torchancen als an einem ernsthaften Aufbäumen der Fohlenelf gegen die Domstädter.

Effenberg appelliert an Gladbach-Führung: "Müssen sich von Spielern trennen"

Effenberg erwartet sowohl innerhalb des Kaders als auch in der Vereinsführung am Niederrhein klare Konsequenzen: "Auch in der Mannschaft wird es Veränderungen geben müssen. Sie müssen sich von Spielern trennen, die nicht bereit sind, permanent ans Limit zu gehen. Und dann muss man den Finger in die Wunde legen. Das erwarte ich von den Verantwortlichen", so der langjährige Mittelfeldspieler der Borussen.

Während der 1. FC Köln vier Spieltage vor Saisonende noch um den Einzug in die Europa League spielt, rangiert Borussia Mönchengladbach als Elfter im Niemandsland der Bundesliga-Tabelle.