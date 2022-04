Bülter blüht auf! Mit Dreierpack aus Teroddes Schatten

IMAGO/Revierfoto

Marius Bülter (l.) traf gegen Darmstadt gleich dreifach

Beim 5:2-Auswärtssieg des FC Schalke 04 beim Aufstiegskonkurrenten SV Darmstadt 98 stellte er sogar den Doppeltorschützen und S04-Star Simon Terodde in den Schatten: Marius Bülter traf bei den Lilien gleich dreifach für die Königsblauen und war am Ostersonntag eindeutig Mann des Spiels.

Sein bisher bestes Spiel im Trikot des FC Schalke kam für Bülter gerade rechtzeitig, drohte er doch neben beziehungsweise hinter Sturmpartner Simon Terodde in den letzten Wochen völlig unterzugehen.

Nur ein einziges Tor war dem 1,90-m-Stürmer zuvor in der Rückrunde gelungen. Trotz der Flaute setzte S04-Cheftrainer Mike Büskens weiter auf Bülter, stellte ihn im neuen System aber etwas defensiver als hängende Spitze hinter Knipser Terodde auf.

Eine Maßnahme, die sich spätestens in Darmstadt vollends bezahlt machte. "Ich habe jetzt wieder mehr Freiheiten, kann mich auf den Flügel fallen lassen und meine Stärken ausspielen. Damit komme ich gut zurecht", meinte der 29-Jährige selbst gegenüber der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" zu seiner angepassten Rolle unter Büskens, der die Gelsenkirchener noch bis zum Saisonende hauptverantwortlich trainieren wird.

Bülter stellt für Schalke-Endspurt klar: "Bin guter Dinge"

Für Bülter stand auch in den Wochen der vermeintlichen Durststrecke fest, an seiner eher unaufgeregten Herangehensweise festhalten zu wollen. "Wenn man nur auf die Scorerpunkte schaut, hat es in den letzten Spielen nicht geklappt, aber davon lasse ich mich nicht verrückt machen", meinte er und fügte nach seinem ersten Dreierpack in der 2. Bundesliga gelassen hinzu: "Ich bin ruhig geblieben, genau wie ich jetzt auch ruhig bleibe."

Bülter betonte, welche Bedeutung die letzten Siege für das große Saisonziel des FC Schalke 04 hatten, den direkten Wiederaufstieg zu schaffen: "Noch sind es vier Spiele und wir dürfen keinen Schritt weniger machen. Wir werden jetzt nicht alles schönreden, wo es gut läuft. Wenn wir die verbleibenden Spiele aber positiv bestreiten, bin ich guter Dinge", so der Offensivspieler, der in der laufenden Saison 28 Einsätze in der zweiten Liga vorzuweisen hat.

Am kommenden Samstag (ab 13:30 Uhr) geht es für den FC Schalke 04 mit dem nächsten Sechs-Punkte-Spiel zu Hause gegen Werder Bremen weiter.