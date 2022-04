Experte über Bayern-Baustellen: "Eigentlich unmenschlich"

Peter Hartenfelser via www.imago-images.de

Markus Babbel spielte einst selbst jahrelang beim FC Bayern

Der FC Bayern kann mit einem Heimsieg am Wochenende im Topspiel gegen den BVB die zehnte Deutsche Meisterschaft in Folge bereits am 31. Spieltag fix machen und seine Vormachtstellung in Fußball-Deutschland ein weiteres Jahr unter Beweis stellen. Trotz der Dominanz in der Bundesliga gilt das Spieljahr 2021/2022 als allenfalls suboptimal. Der langjährige Bayern-Profi Markus Babbel erklärte jetzt, woran das liegt.

Das erneut frühe und peinliche Ausscheiden im DFB-Pokal (0:5 bei Borussia Mönchengladbach), dazu das jüngste Viertelfinal-Aus in der Champions League gegen den FC Villarreal: Der FC Bayern hat beileibe nicht alle großen Ziele, die er sich für diese Saison gesteckt hatte erreicht.

"Ja, man schreibt immer und grundsätzlich über den FC Bayern, aber es sind zu viele Baustellen offen in meinen Augen, die sie noch nicht gelöst haben", nannte Ex-Nationalspieler Markus Babbel bei "Sky" dafür die Hauptursache aus seiner Sicht.

Ob im Profi-Kader selbst, in der Führungsetage oder in der öffentlichen Wahrnehmung: Die Münchner hätten in der laufenden Saison unter dem Strich auf allen Ebenen zu viele kleine Fehler gemacht, die letztlich ein rundum erfolgreiches Auftreten in 2021/2022 unmöglich gemacht hätten.

"Sie haben einen enormen Umbruch hinter sich. In der Führungsetage ist alle neu, plus ein neuer Trainer. Das braucht eben seine Zeit, um seinen eigenen Weg zu finden", meinte Babbel, der selbst in den 1990er-Jahren dreimal mit dem FC Bayern Deutscher Meister wurde.

Konkret benannte er beispielhaft das Zusammenspiel zwischen dem neuen Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn und dem Sportvorstand Hasan Salihamidzic, welches nicht komplett reibungslos funktioniert habe. "Du bist natürlich in Fußstapfen getreten, die eigentlich unmenschlich sind. Uli Hoeneß und Kalle Rummenigge sind Größen des deutschen Fußballs. Den Schuh musst du erstmal ausfüllen", so Babbel, der in der Bundesliga beim VfB Stuttgart, Hertha BSC und 1899 Hoffenheim als Cheftrainer arbeitete.

Babbel richtet indirekten Vorwurf an Nagelsmann

Der FC Bayern mache "momentan nicht den Eindruck, dass er geschlossen ist. Wenn man sich die ganzen Störfeuer in den letzten Wochen beim FC Bayern anschaut, war das ja nicht der FC Bayern", so der 49-Jährige weiter.

An den neuen Cheftrainer Julian Nagelsmann richtete sein Trainerkollege Babbel den indirekten Vorwurf, die absoluten Top-Stars der Mannschaft zur entscheidenden Phase der laufenden Spielzeit nicht auf ihr Leistungsoptimum gebracht zu haben. Nagelsmann selbst müsse sich die Frage stellen: "Warum sind meine Führungsspieler zum Höhepunkt der Saison nicht zu einhundert Prozent da?"

Zuletzt hatten unter anderem Thomas Müller, Leroy Sané oder Serge Gnabry allenfalls schwankende Leistungen geboten.