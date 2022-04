Schalke wohl an Schweizer Sturm-Schnäppchen interessiert

BEAUTIFUL SPORTS/G. Hubbs via www.imago-images.de

Kwadwo Duah soll sich auf die Einkaufsliste des FC Schalke geknipst haben

Nach fünf Siegen in Serie ist der direkte Wiederaufstieg in die 1. Bundesliga für den FC Schalke 04 greifbar. Doch auch im Falle einer Rückkehr ins Oberhaus müssen die finanziell angeschlagenen Knappen weiterhin jeden Cent zwei Mal umdrehen. Daher haben kostengünstige Kader-Verstärkungen Priorität, idealerweise ablösefrei - so wie der bereits festgezurrte Sommer-Neuzugang Leo Greiml. Folgt demnächst ein Schweizer Stürmer?

Zugegeben - ein Offensiv-Problem hat der FC Schalke 04 aktuell wahrlich nicht. Simon Terodde und Marius Bülter treffen quasi nach Belieben und sind Garanten für den derzeitigen Höhenflug der Königsblauen.

Dennoch sollen die Verantwortlichen der Gelsenkirchener nach weiteren Angreifern Ausschau halten. In den Fokus rückt dabei offenbar der frühere Schweizer Junioren-Nationalspieler Kwadwo Duah vom FC St. Gallen.

Neun seiner zwölf Saisontore hat der 25-Jährige seit dem Jahreswechsel erzielt und damit laut "ghanasoccernet.com" auch den FC Schalke auf den Plan gerufen.

Duahs großer Vorteil: Da sein Arbeitspapier Ende Juni ausläuft, wäre er ablösefrei zu haben. Ein Umstand, der ihn dem Bericht zufolge auch für Schalkes Liga-Konkurrent Werder Bremen sowie mehrere Erstligisten aus Frankreich, Belgien und der Türkei interessant machen soll.

Schalke-Flirt auf dem Weg in die Nationalmannschaft

Der Mittelstürmer stammt aus dem Nachwuchsbereich der Young Boys aus Bern, schaffte seinen Durchbruch als Profi allerdings erst über den Umweg 2. Liga. Mittlerweile hat sich Duah, der seine Stärken im Konterspiel hat, indes auch auf höherem Level etabliert.

Unlängst wurde der Schweizer mit ghanaischen Wurzeln erstmals auf Abruf in die Nationalmannschaft der Eidgenossen berufen. Der Sprung in den endgültigen Nati-Kader glückte ihm diesmal aber noch nicht.

Bundesliga-Einsätze im Schalke-Trikot würden seine Chancen sicher nicht verschlechtern ...