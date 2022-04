Kimmich mit Titel-Ansage vor BVB-Duell

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Joshua Kimmich (2.v.r.) will die nächste Meisterschaft mit dem FC Bayern holen

Mit einem verdienten 3:0-Auswärtssieg bei Arminia Bielefeld hat der FC Bayern den Versuch einer Wiedergutmachung nach dem Ausscheiden in der Champions League betrieben und sich außerdem für den Klassiker gegen den BVB in dieser Woche warmgeschossen.

Ausgerechnet gegen Borussia Dortmund können die Münchner am kommenden Samstag (ab 18:30 Uhr) den zehnten Meistertitel in der Bundesliga in Serie klarmachen.

Ein besonders lohnenswertes Ziel, im direkten Duell mit dem BVB die Meisterschale zu sichern, befindet auch Bayerns Mittelfeldstar Joshua Kimmich. "Den Titel wollen wir jetzt auf jeden Fall holen nächste Woche gegen Dortmund zu Hause", wurde der Mittelfeldmann auf der Homepage des Tabellenführers zitiert.

Kimmich stand in Bielefeld über 90 Minuten für seine Farben auf dem Rasen, hatte das zwischenzeitliche 2:0 durch Serge Gnabry direkt vorbereitet. Jetzt blicke er mit Vorfreude auf das Topspiel gegen die Dortmunder, machte Kimmich deutlich: "Das ist für uns und die ganze Bundesliga ein besonderes Spiel. Das ist das oberste Ziel, da die Meisterschale klarzumachen."

Ausscheiden gegen Villarreal schmerzt Kimmich noch immer

Gleichzeitig gestand Kimmich ein, dass ihn das überraschende Aus in der Königsklasse gegen den FC Villarreal "ein paar Tage" beschäftigt hatte.

"Ehrlicherweise hat man das immer noch im Hinterkopf. Es wurde viel über das Hinspiel gesprochen, was nicht gut war, aber wir hätten im Rückspiel 'nur' gewinnen müssen. [...] Es ist schwierig zu verarbeiten, dass wir so eine Chance ausgelassen haben", so der 27-Jährige, der im Laufe der Saison in 35 Pflichtspielen für die Münchner auf dem Feld stand.

Er habe seine eigene Leistung beim Spiel gegen Villarreal gut einschätzen können und war folgerichtig auch von sich selbst enttäuscht: "Es ist mein Anspruch, in solchen Spielen da zu sein und meine beste Leistung auf den Platz zu bringen. Das ist mir nicht gelungen in beiden Spielen. Ich war sehr enttäuscht über meine und unsere Leistung."