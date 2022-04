Vier Bayern-Stars rechtzeitig zum BVB-Knaller wieder fit

Mladen Lackovic via www.imago-images.de

Vier Bayern-Stars sind gegen den BVB wieder eine Option (Symbolbild)

Einen Tag nach dem standesgemäßen 3:0-Pflichtsieg des FC Bayern bei Arminia Bielefeld gewährte Cheftrainer Julian Nagelsmann seinen Münchner Stars am Ostermontag einen trainingsfreien Tag. Trotzdem herrschte rund um den Trainingsplatz an der Säbener Straße zum Wochenstart ein durchaus munteres Treiben.

Nationalspieler Niklas Süle kehrte nämlich erstmals nach überstandenem Infekt wieder auf den Rasen zurück. Der Innenverteidiger wurde eine knappe Dreiviertelstunde von Fitnesstrainer Dr. Holger Broich rangenommen, wirkte dabei körperlich noch immer nicht hundertprozentig fit, wie aus einem "Bild"-Bericht hervorgeht.

Süle fehlte dem FC Bayern die letzten beiden Wochen krankheitsbedingt, musste unter anderem beim entscheidenden Champions-League-Duell mit dem FC Villarreal in der letzten Woche passen.

Jetzt soll er rechtzeitig zum womöglich vorentscheidenden Bundesliga-Topspiel gegen den BVB am kommenden Samstag (ab 18:30 Uhr) wieder voll einsatzfähig werden. Für Süle ist die Partie gegen Borussia Dortmund ohnehin eine besondere, wechselt der 26-Jährige doch im kommenden Sommer zu den Schwarz-Gelben.

Süle ist aber nicht der einzige Bayern-Star, der aus dem Lazarett der letzten Woche zurück in den Spieltags-Kader drängt. Ebenfalls zurück ist Corentin Tolisso, der zuletzt nach mehreren muskulären Verletzungen in der französischen Heimat weilte. Am Montagvormittag fuhr Tolisso erstmals wieder an der Säbener Straße vor.

Hernández und Coman ebenfalls vor Rückkehr beim FC Bayern

Und auch seine französischen Landsmänner Lucas Hernández und Kingsley Coman sollen für das Duell gegen den BVB wieder zur Verfügung stehen. Das Duo wurde am Wochenende in Bielefeld geschont und könnte für den Klassiker gegen den Tabellenzweiten zurück in die Startformation rücken.

"Sie haben keine strukturelle Verletzung. Im Notfall wäre es auch schon gegen Bielefeld gegangen", wurde Bayerns Cheftrainer Julian Nagelsmann in der "Bild" zitiert.

Für die vermeintlichen Stammspieler Süle, Hernández und Coman wurden zuletzt Alphonso Davies, Tanguy Nianzou und Marcel Sabitzer in die Startelf der Münchner rotiert.