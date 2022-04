Herber Dämpfer für den FC Bayern II

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg

Der FC Bayern II unterliegt in Bayreuth

Nach dem Abstieg aus der 3. Liga spielt der FC Bayern II in dieser Saison wieder in der Regionalliga Bayern. Den direkten Wiederaufstieg in Deutschlands dritthöchste Fußball-Spielklasse müssen sich die Münchner nach einer bitteren Niederlage gegen die direkte Konkurrenz wohl endgültig abschminken.

Der FC Bayern II hat das Topspiel bei der SpVgg Bayreuth mit 0:4 verloren und rangiert dadurch in der Regionalliga Bayern klar hinter den Oberfranken.

Bereits in der sechsten Spielminute geriet die zweite Mannschaft des Rekordmeisters durch den Treffer von Ivan Knezevic in den Rückstand.

In der Folge blieb Bayreuth am Drücker und stellte durch Stefan Maderer (21.) schnell auf 2:0. Der FC Bayern II wirkte weiter verunsichert und fing sich in der 26. Minute gar das 0:3. Nicolas Andermatt sorgte durch einen Schlenzer früh für klare Verhältnisse.

FC Bayern II auch nach dem Seitenwechsel glücklos

Nach dem Seitenwechsel knüpften die Bayreuther an ihre starke Vorstellung an. Markus Ziereis sorgte mit seinem Treffer zum 4:0 (57.) nach knapp einer Stunde für die endgültige Entscheidung.

Zwar versuchte der FC Bayern II zumindest noch den Ehrentreffer zu erzielen, doch das Team von Trainer Martín Demichelis blieb bis zum Schlusspfiff glücklos.

Durch die Niederlage rangieren die Münchner in der Regionalliga Bayern - bei einem absolvierten Spiel weniger - nun ganze elf Punkte hinter Tabellenführer Bayreuth. Somit wird die Rückkehr in die 3. Liga wohl nicht gelingen, denn nur der Meister steigt auf.

In der Saison 2019/20 hatte der FC Bayern II in der dritthöchsten Spielklasse noch sensationell den ersten Platz belegt. In der Folgespielzeit stiegen die Münchner aber wieder ab und gehen seitdem mit einem auf vielen Positionen veränderten Kader an den Start.

Immerhin: Der zweite Platz wird dem FC Bayern II wohl nicht mehr zu nehmen sein. So rangieren die Bayern-Amateure neun Zähler vor dem 1. FC Schweinfurt 05 und haben noch ein Spiel mehr in der Hinterhand. Insgesamt hat der FC Bayern II bis dato 31 von 38 Partien absolviert.