Richards lässt Zukunft beim FC Bayern offen

Markus Fischer via www.imago-images.de

Chris Richards (l.) steht bis 2025 beim FC Bayern unter Vertrag

Chris Richards ist in dieser Saison erneut vom FC Bayern an die TSG Hoffenheim ausgeliehen. Ob er nach der laufenden Spielzeit nach München zurückkehren wird, ist laut dem Innenverteidiger noch nicht entschieden.

"Es ist schwer zu sagen, was im Sommer passieren wird", sagte Richards gegenüber "Spox" und "Goal". Bereits in der vergangenen Rückrunde war der US-Amerikaner an Hoffenheim ausgeliehen. In der Saisonvorbereitung stand Richards dann wieder kurzfristig in München auf dem Rasen, bevor es zu einem erneuten Engagement bei der TSG kam.

Seine volle Konzentration liege nun darauf, "Hoffenheim dabei zu helfen, sich für Europa zu qualifizieren", erklärte der 22-Jährige.

Seit 2018 verdient Richards sein Geld in der Bundesliga. Damals war der Verteidiger vom FC Dallas zum FC Bayern gewechselt. "Ich kam ein paar Wochen vor meinem 18. Geburtstag zu Bayern und es hat perfekt gepasst", blickte der Defensivallrounder zurück: "Als ich die Saison beim FC Dallas beendet hatte, kam ich durch die Partnerschaft zwischen den beiden Klubs zu Bayern. Sie kannten mich schon und ergriffen die Chance, mich zu verpflichten."

"Zu hören, dass Bayern dich will, das ist schon irre emotional"

Richards weiter: "Zwei Jahre zuvor hatte ich noch auf Amateur-Level in Alabama gespielt - dann zu hören, dass Bayern dich will, das ist schon irre emotional."

Inzwischen hat sich der sechsfache US-Nationalspieler in der Bundesliga etabliert. In der laufenden Saison kam Richards im deutschen Fußball-Oberhaus bereits zu 20 Einsätzen.

Beim FC Bayern hätte der Nordamerikaner hingegen deutlich prominentere Konkurrenten als in Hoffenheim. Somit muss sich Richards entscheiden, ob er im Sommer einen weiteren Anlauf in München wagen will, oder lieber fest zu einem anderen Verein zieht.

Der Vertrag des Abwehrspielers ist beim FC Bayern noch bis 2025 datiert.