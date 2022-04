Asamoah: Der BVB vermiest dem FC Bayern die Feier

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Ein Schalker, der an den BVB glaubt: Gerald Asamoah

Am Wochenende kommt es in München zum Titelshowdown zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund. Genauer: mit einem Unentschieden könnte der deutsche Rekordmeister gegen den BVB die zehnte Meisterschaft in Folge klarmachen. Doch ausgerechnet eine Ikone des Revierrivalen FC Schalke 04 glaubt an die Schwarz-Gelben.

Die Tabellensituation an der Spitze der Fußball-Bundesliga ist eindeutig. 72 Punkte hat der FC Bayern bislang gesammelt, ganze neun Punkte dahinter residiert der ärgste Verfolger Borussia Dortmund. Bei noch vier verbleibendenden Spielen ergibt sich mit Blick auf das anstehende Duell der beiden Titelkandidaten am Samstagabend (18:30 Uhr) eine einfache Rechnung: gewinnt der BVB nicht, sind die Münchner Meister. Doch so weit wird es nicht kommen, glaubt Gerald Asamoah, der Teammanager der Lizenzspielermannschaft des FC Schalke 04.

"Natürlich ist es nur noch eine Frage der Zeit, wann der FC Bayern seine zehnte Meisterschaft in Folge klarmacht. Sicherlich wäre es für die Münchener eine besondere Genugtuung, ausgerechnet nach einem Heimspiel gegen Borussia Dortmund mit Bierduschen feiern zu können", erklärte Asamoah in seiner Kolumne im "kicker" und fügte etwas überraschend an: "Doch ich habe das Gefühl, dass die Dortmunder den Bayern die Sause vermiesen können."

Der Grund liegt für die Schalke-Ikone - 384 Spiele absolvierte Asamoah für S04, erzielte dabei 64 Tore - auf der Hand: "Der BVB reist mit einem sehr klaren 6:1-Sieg gegen Wolfsburg im Gepäck in den Süden, während die Bayern, die in diesen Tagen sportlich nicht annähernd so überzeugen wie sonst." Insbesondere nach dem Aus in der Champions League würde man beim deutschen Fußball-Rekordmeister immer "noch die Wunden lecken".

Bayern-Stars, wie Joshua Kimmich, hatten zuletzt hingegen vor dem Gigantenduell eine klare Titelansage formuliert.