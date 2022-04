Bericht: Verhandlungen mit Gnabry stocken weiter

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Die Zukunft von Serge Gnabry ist noch immer nicht geklärt

Am vergangenen Samstag machte Serge Gnabry mit sportlichen Schlagzeilen auf sich aufmerksam, als er beim 3:0-Auswärtssieg seines FC Bayern seinen zwölften Saisontreffer markierte. Danach mehrten sich aber erneut die Meldungen um seine unsichere Zukunft an der Säbener Straße.

Gnabry ist neben Robert Lewandowski, Manuel Neuer und Thomas Müller einer von gleich vier Superstars des FC Bayern, dessen Zukunft über den Sommer hinaus noch ungewiss ist.

Auch das Arbeitspapier des 26-Jährigen läuft im nächsten Jahr aus. Will der deutsche Rekordmeister noch eine Ablösesumme für Gnabry generieren, muss er in diesem Jahr noch verkauft werden.

Die Klubbosse um Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatten zuletzt mehrfach betont, grundsätzlich gerne mit dem Offensivmann verlängern zu wollen.

Doch laut eines jüngsten "kicker"-Berichts stocken die Verhandlungen über eine vorzeitige Vertragsverlängerung auch vier Monate nach den ersten Gesprächen weiterhin.

Gnabry bringt es auf 41 Einsätze für den FC Bayern

Großer Streitpunkt ist weiterhin das geforderte Gehalt der Spielerseite. Nach Informationen der Sportzeitung pochen Gnabry und seine Berater weiterhin auf eine "deutliche Erhöhung" des Jahressalärs. Diese Forderung werde von Klubseite aber "definitiv nicht erfüllt", heißt es weiter.

Der Grund für die mangelnde Kompromissbereitschaft der Verantwortlichen soll allen voran die fehlende Beständigkeit in den Leistungen des Nationalspielers sein.

Gnabry bringt es zwar in der laufenden Pflichtspielsaison schon auf 41 Einsätze und 15 Tore, allerdings tauchte er in den vergangenen Wochen auch immer mal wieder deutlich ab in den Spielen.

Wann eine endgültige Entscheidung beim gebürtigen Stuttgarter fallen wird, ist derzeit noch ungewiss. Gnabry absolviert derzeit seine vierte Saison für den deutschen Rekordmeister.