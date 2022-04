Kehl erhöht den Druck auf Malen: "Erwarten Steigerung"

IMAGO/Revierfoto

Donyell Malen ist beim BVB gefordert

Für 30 Millionen Euro wechselte Donyell Malen im vergangen Sommer von PSV Eindhoven zu Borussia Dortmund. Entsprechend hoch waren die Erwartungen an den Flügelstürmer. Doch nachdrücklich überzeugen konnte er im BVB-Trikot noch nicht. Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl erhöhte nun den Druck auf den Niederländer.

"Donny hat sich immer extrem bemüht, die Dinge, die der Trainer einfordert, auch umzusetzen", wird Kehl vom "kicker" zitiert: "Die grundsätzliche Bereitschaft, an sich zu arbeiten, um besser zu werden, war immer erkennbar."

Inzwischen habe Malen "in allen Bereichen zugelegt", sei aber "noch lange nicht am Ende der Entwicklung angekommen". "Wir erwarten uns deshalb von ihm in Zukunft eine weitere Steigerung", forderte Kehl.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten haben sich die Leistungen von Malen stabilisiert. In der Bundesliga steht der Nationalspieler bei fünf Toren und sechs Assists aus 27 Spielen. Hinzu kommen vier Treffer auf europäischer Bühne.

Im vergangenen Winter handelte sich Malen nach der bitteren 1:2-Pleite im Topspiel gegen RB Leipzig noch einen öffentlichen Rüffel von BVB-Sportdirektor Michael Zorc ein.

"Es ist klar, dass Donny noch nicht das zeigt, was wir uns erhofft haben", sagte er damals dem "kicker", "er strahlt zu wenig Torgefahr aus und bietet zu wenig an. Daran müssen wir mit ihm arbeiten." Malen habe allerdings "alle Fähigkeiten - und wir Geduld".

Rose erwartet Explosion von Malen

Auch Trainer Marco Rose sagte damals: "Donny muss an seinem Mindset arbeiten." Doch auch der BVB-Coach wollte den Druck nicht zu groß werden lassen. Er betonte, "dass Donny irgendwann an einen Punkt kommt, an dem er das Vertrauen zu 100 Prozent spürt und dann explodiert".

Zuletzt fand Rose aber vor allem lobende Worte für seinen Schützling. "Donny hat in der Phase, in der Earl (Erling Haaland, Anm. d. Red.) gefehlt hat, eine Menge gegeben", so der 45-Jährige.