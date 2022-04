Deshalb stellt Brandt den BVB vor eine harte Entscheidung

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Julian Brandt besitzt beim BVB einen Vertrag bis 2024

Julian Brandt präsentiert sich bei Borussia Dortmund derzeit in aufsteigender Form. Dennoch ist die sportliche Zukunft des Offensivspielers beim BVB ungewiss - zu unbeständig waren die Leistungen in der Vergangenheit. Folgerichtig stehen die Westfalen vor einer schwierigen Entscheidung.

"Wir haben Brandt". Mit diesen markigen Worten stellte Borussia Dortmund im Sommer 2019 Julian Brandt als Neuzugang vor. Mit der Verpflichtung des deutschen Nationalspielers feierte der BVB damals einen Transfer-Coup - eigentlich. Denn in den vergangenen drei Jahren präsentierte sich der offensive Mittelfeldspieler, der von Bayer Leverkusen kam, einfach nicht konstant genug.

Der "Brandt" der Schwarz-Gelben wurde nicht ausreichend gestillt, die Ablösesumme von rund 25 Millionen Euro geriet somit zu einem kostspieligen Durstlöscher.

Folgerichtig gilt der 25-Jährige beim BVB seit geraumer Zeit als Abgangskandidat. Doch in den letzten Begegnungen avancierte Brandt plötzlich zum Schlüsselspieler. Beim 2:0-Erfolg beim VfB Stuttgart erzielte der gebürtige Bremer beide Tore. Rund eine Woche später bereitete Brandt im Rahmen des 6:1-Kantersiegs gegen den VfL Wolfsburg zwei Treffer vor und verdiente sich die sport.de-Note 1,0.

"Was mir in den letzten ein, zwei Jahren vorgeworfen wurde, waren fehlende Scorerpunkte. Das ist das, woran ich festhalte – ich möchte weiter Zählbares holen", wurde der Mittelfeldmann anschließend von den "Ruhr Nachrichten" zitiert.

Brandt beim BVB mit zu vielen Ausreißern nach unten

Nachdem "Bild" zuletzt berichtete, dass Brandt beim BVB genauso wie Nico Schulz und Emre Can der "Zwangs-Abschied" drohe, könnte es bei den Dortmunder Vereinsbossen nach dem jüngsten Aufwärtstrend zu einem Umdenken kommen.

Da der Revierklub im Sommer wohl nicht annähernd die einst investierten 25 Millionen Euro erhalten würde, besteht die Möglichkeit, dass der BVB in eine weitere Saison mit Brandt geht. Dafür muss der drittbeste Scorer im Kader aber dringend seine Ausreißer nach unten minimieren.

Besonders auffällig wurden Brandts Probleme auf internationaler Bühne. So gelang ihm in dieser Saison weder in der Champions-, noch in der Europa League eine Torbeteiligung. In den beiden Duellen mit den Rangers aus Glasgow wirkte der Kreativspieler phasenweise teilnahmslos und hatte zudem Probleme mit der physischen Gangart des Gegners.

"Es gab eine Phase, in der ihm die Galligkeit gefehlt hat", sagte Cheftrainer Marco Rose den "Ruhr Nachrichten". Dabei habe Brandt "zu wenig in die Zweikämpfe investiert". In anderen Momenten könnte der Mittelfeldspieler das Stadion "mit einem Hackentrick aufwecken".

BVB muss schwere Entscheidung treffen

Es sind diese Schwankungen zwischen Leichtsinn und Genialität, die Brandt schwer greifbar machen - und den BVB zu einer kniffligen Entscheidung zwingen. Die Dortmunder müssen die Frage klären, ob Brandt gehalten werden soll oder die Zusammenarbeit im Sommer nach drei gemeinsamen Jahren zu Ende geht.

Bleibt Brandt, riskiert der BVB weitere Totalausfälle des 37-fachen Nationalspielers. Kommt es zu einem Verkauf, droht dem Bundesligisten ein dickes Minusgeschäft. "Bild" brachte zuletzt eine Ablösesumme von rund 15 Millionen Euro ins Spiel.

Trainer Rose stellte sich unlängst vor seinen Schützling. "Ich finde, Jule spielt insgesamt eine sehr ordentliche Saison", befand der 45-Jährige gegenüber den "Ruhr Nachrichten". Eine Garantie für eine Weiterbeschäftigung ist dieser Satz aber noch lange nicht.

Vielmehr muss Brandt bis zum Saisonende beweisen, dass seine Leistungen gegen den VfB Stuttgart sowie VfL Wolfsburg mehr als ein Strohfeuer waren. Gelingt dies, könnte seine Reise in Dortmund weitergehen - und der "Brandt" des BVB endgültig gestillt werden.

Jannik Kube