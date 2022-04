FC Bayern vs. BVB: Wo läuft der Titelshowdown im TV?

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Am Samstagabend (18:30 Uhr) kommt es zum Titelshowdown in der Bundesliga. Mit einem Sieg oder einem Unentschieden gegen Borussia Dortmund kann der FC Bayern München die zehnte Meisterschaft in Folge klar machen. Wo läuft das Spitzenspiel live im TV und im Stream?

Die Tabellensituation an der Spitze der Fußball-Bundesliga ist eindeutig. 72 Punkte hat der FC Bayern bislang gesammelt, ganze neun Punkte dahinter residiert der ärgste Verfolger Borussia Dortmund.

Bei noch vier verbleibendenden Spielen ergibt sich mit Blick auf das anstehende Duell der beiden Titelkandidaten am Samstagabend (18:30 Uhr) eine einfache Rechnung: gewinnt der BVB nicht, sind die Münchner Meister.

Ein besonders lohnenswertes Ziel, im direkten Duell mit dem BVB die Meisterschale zu sichern, befindet auch Bayerns Mittelfeldstar Joshua Kimmich. "Den Titel wollen wir jetzt auf jeden Fall holen nächste Woche gegen Dortmund zu Hause", wurde der Mittelfeldmann auf der Homepage des Tabellenführers zitiert.

Der Nationalspieler blicke mit Vorfreude auf das Topspiel gegen die Dortmunder: "Das ist für uns und die ganze Bundesliga ein besonderes Spiel. Das ist das oberste Ziel, da die Meisterschale klarzumachen."

Auch Trainer Julian Nagelsmann freut sich auf den Meisterschafts-Matchball gegen den BVB und bezeichnete das Spiel als "gute Fügung, die es nicht so oft gibt."

Wo wird das Duell FC Bayern vs. BVB übertragen?