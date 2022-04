HSV vs. Freiburg! Wo läuft der DFB-Pokal live im TV?

IMAGO/Philipp Szyza

Der HSV empfängt am Dienstagabend den SC Freiburg

Alle wollen nach Berlin! Mit großer Spannung richten sich die Blicke am Dienstagabend in das Hamburger Volksparkstadion, wo Zweitligist HSV ab 20:45 Uhr auf den SC Freiburg trifft. Am Mittwoch folgt noch das zweite Halbfinalspiel im DFB-Pokal zwischen RB Leipzig und dem 1. FC Union Berlin. Wo werden die Halbfinal-Partien live im TV übertragen?

Der Underdog aus Hamburg will am Dienstagabend die große Überraschung perfekt machen und den klassenhöheren Gegner aus dem Breisgau aus dem Wettbewerb schmeißen.

"Das eine ist die Papierform, das andere ist die Wahrheit auf dem Platz", wollte HSV-Cheftrainer Tim Walter von der Außenseiter-Rolle für sein Team nicht allzu viel wissen und glaubt fest an den möglichen Heimsieg gegen das Team von Kollege Christian Streich.

Der HSV träumt vom ersten DFB-Pokalsieg seit 35 Jahren. Damals feierten die Rothosen im Jahr 1987 ihren insgesamt dritten Sieg in diesem Wettbewerb. Zuvor konnten die Hamburger schon 1963 und 1976 den DFB-Pokalsieg bejubeln.

Die Freiburger peilen ihren ersten Triumph überhaupt in der Vereinsgeschichte im DFB-Pokal an. Der HSV soll nur die letzte Zwischenstation auf dem Weg ins Finale von Berlin, welches am 21. Mai terminiert ist.

Das zweite Halbfinalspiel zwischen RB Leipzig und Union Berlin findet dann am Mittwoch ebenfalls um 20:45 Uhr statt.

Wo läuft HSV vs. SC Freiburg live im TV?

Der Pokal-Fight zwischen den Hanseaten und den Breisgauern gibt es sowohl live im Free-TV als auch im Pay-TV zu sehen.

Hamburger SV - SC Freiburg, 19. April ab 20:45 Uhr: live in der ARD und bei Sky im TV und Stream

sport.de bietet wie gewohnt zum Duell einen ausführlichen Live-Ticker an mit Mitlesen an.

Wer zeigt RB Leipzig vs. 1. FC Union Berlin live im TV?

Am Mittwoch wird auch die zweite Halbfinal-Paarung live im Fernsehen übertragen.

RB Leipzig vs. 1. FC Union Berlin, 20. April ab 20:45 Uhr: live in der ARD und bei Sky im TV und Stream

Auch zu dieser Ansetzung gibt es den ausführlichen Live-Ticker von sport.de