Verkauft der FC Schalke Bozdogan endgültig an Besiktas?

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Can Bozdogan läuft seit dieser Saison für Besiktas auf

Er galt einst als großes Mittelfeldtalent beim FC Schalke 04, wurde nach dem Bundesliga-Abstieg 2021 aber ziehen gelassen: Can Bozdogan hat in der türkischen Süper Lig bei Besiktas mittlerweile Fuß gefasst und soll dem Istanbul-Klub jetzt auch über den Sommer hinaus erhalten bleiben.

Das zumindest ist das Ziel der Besiktas-Verantwortlichen. Demnach müsste der derzeitige Tabellensiebte der türkischen Meisterschaft die Kaufoption ziehen, die im Leihvertrag mit dem FC Schalke festgeschrieben ist.

Bozgodan wäre dann für die kolportierte Ablösesumme von 1,8 Millionen Euro fest zu verpflichten.

Laut einem Bericht des türkischen Portals "Sabah Spor" hofft Besiktas derzeit noch darauf, die Ablöse noch nach unten drücken zu können. Dem Bericht zufolge peilt der 16-malige türkische Meister an, die Zahlung für den 21-Jährigen noch auf knapp eine Million Euro drücken zu können.

Bozdogan besitzt bei den Königsblauen noch einen laufenden Vertrag bis 2024. Wirklich geplant wird mit dem gebürtigen Kölner bei S04 aber nicht mehr. In der Schalker Abstiegssaison 2020/2021 wirkte Bozdogan in 14 Bundesliga-Spielen mit, stand dabei fünfmal in der Startformation.

Bundesliga-Debüt für den FC Schalke vor zwei Jahren

Bei Besiktas kam der Mittelfeldspieler im Laufe der letzten Monate zu immer mehr Spielanteilen und wirkte in acht der letzten neun Liga-Partien für die Schwarzen Adler mit. Trotz der immer größer werdenden sportlichen Bedeutung für das Team will Besiktas offenbar noch versuchen, den Preis für einen festen Transfer des einstigen deutschen U-Nationalspielers nach unten zu drücken.

Auf Schalke war Can Bozdogan insgesamt zwei Jahr aktiv, war im Sommer 2019 aus der Jugendakademie des 1. FC Köln zum Ruhrgebietsverein gewechselt. Sein Bundesliga-Debüt feierte er im Juni 2020 unter dem damaligen S04-Cheftrainer David Wagner.