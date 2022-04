Köln-Star bleibt dem Effzeh wohl erhalten

Norbert SCHMIDT via www.imago-images.de

Luca Kilian (2.v.r.) bleibt dem 1. FC Köln wohl erhalten

Luca Kilian ist noch bis zum Saisonende vom 1. FSV Mainz 05 an den 1. FC Köln verliehen. Doch der 22-Jährige wird wohl auch in der kommenden Saison beim Effzeh spielen.

Nach Informationen von "Sky" will der 1. FC Köln die Kaufoption in Höhe von rund zwei Millionen Euro für Kilian ziehen. Demnach sind nur noch letzte Details zu klären. Eine zeitnahe Einigung werde erwartet.

In der vergangenen Woche machte Kilian bereits deutlich, dass er gerne in Köln bleiben will. "Ganz unabhängig davon, ob wir in der kommenden Saison international spielen, fühle ich mich wohl in Köln und beim FC. Und deshalb wünsche ich mir sehr, dass es hier für mich weitergeht. Die Chancen für meinen Verbleib beim FC sind gar nicht so schlecht, denke ich", sagte der Innenverteidiger im Interview dem "Sportbuzzer".

Nachdem Kilian unter Mainz-Coach Bo Svensson kaum zum Zug kam, wechselte er im vergangenen Sommer auf Leihbasis zum Domstadtklub. In Köln ist der ehemalige BVB-Jugendspieler eine feste Größe.

In der aktuellen Bundesliga-Saison stand Kilian 21 Mal in der Startelf, zuletzt sogar neun Mal in Folge.

Kilian erzielt erstes Bundesliga-Tor - ausgerechnet gegen Mainz

Am 29. Spieltag erzielte Kilian sein erstes Bundesligator überhaupt - ausgerechnet im Duell mit seinem eigentlichen Arbeitgeber Mainz (3:2). Probleme, seinen entscheidenden Treffer ausgelassen zu bejubeln, hatte er "absolut nicht. Ich habe mich mega gefreut, weil es ein entscheidendes Tor für den FC war. Da habe ich meinen Emotionen freien Lauf gelassen. Gerade von diesen Emotionen lebt der Fußball doch", sagte Kilian.

Der gebürtige Wittener wurde einst bei Borussia Dortmund ausgebildet, durchlief zwischen 2011 und 2018 sämtliche Jugendstationen. Größter Erfolg war 2017 der Gewinn der Deutschen A-Jugend-Meisterschaft, ehe 2019 der Wechsel zum SC Paderborn und 2020 nach Mainz folgte.