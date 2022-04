Kein Star sicher: United vor radikalem Umbruch

IMAGO/Mark Cosgrove/News Images

Ralf Rangnick (l.) wird Manchester United beraten

Mit 54 Zählern rangiert Manchester United aktuell auf dem eher ernüchternden fünften Rang der englischen Premier League, zu allem Überfluss hat Verfolger FC Arsenal zudem ebenfalls 54 Zähler, aber eine Partie weniger absolviert. Doch selbst wenn man doch noch unter den ersten Vieren und damit in der Champions League landen würde, steht ein am Old Trafford ein radikaler Schnitt bevor. Das bestätigte nun Teammanager Ralf Rangnick.

Derzeit sucht Manchester United auf Hochtouren nach einem Trainer, der Interimscoach Ralf Rangnick nach der Saison ablöst. Rangnick seinerseits wird, wie schon zu Beginn seines Engagements verkündet, in eine beratende Funktion bei Manchester United wechseln. Allerdings dürfte nicht nur auf der Trainerposition neues Personal einfinden.

"Es mag eine Reihe an Spielern geben - und die Namen dieser Spieler habe ich der Vereinsführung bereits mitgeteilt - die unabhängig von der Formation, dem Stil und unabhängig von einem neuen Trainer interessant für einen Klub wie United sind, aber insgesamt, wenn man sich die Ausmaße anschaut, in denen das Team erneuert werden muss, wird es nicht genügen, drei oder vier neue Spieler zu holen", äußert sich Rangnick zu einem bevorstehenden Umbruch gegenüber "Sky". Berücksichtigen müsse man auch, dass bei vielen Akteuren der Vertrag im Sommer auslaufe.

Auf Nachfrage wird der Deutsche dann noch konkreter. "Ich denke, außer auf der Torwartposition müssen wir sicherstellen, dass wir den Kader in allen Bereichen verstärken." Man werde Spieler holen, die das Team besser machen, vorweg müsse allerdings geklärt werden, welche Art von Fußball man spielen wolle.

United-Keeper doch nicht unantastbar

Kurz: Kein oder zumindest kaum ein Star der Red Devils darf sich seiner Sache sicher sein. Das gilt, so gesteht Rangnick letztlich ein, eventuell auch für Keeper David de Gea, den der 63-Jährige zuvor noch als unantastbar darstellte. Der Spanier "sei herausragend" seitdem Rangnick im Klub aktiv ist, letztlich müsse aber ein neuer Coach kommunizieren, was er sich wünsche.

Heißeste Anwärter auf den Posten ist übrigens Erik ten Hag von Ajax Amsterdam, der die Niederländer im Sommer 2022 angeblich für zwei Millionen Euro verlassen kann. Englische Medien erwarten, dass der Deal in Kürze offiziell bekanntgegeben wird.