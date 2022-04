Die Fragezeichen um Nagelsmanns erste Bayern-Saison

IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Julian Nagelsmann wird mit dem FC Bayern aller Voraussicht nach die Meisterschaft holen

Am kommenden Wochenende kann der FC Bayern im Bundesliga-Spiel gegen den BVB vorzeitig Meister werden. In der Champions League und im DFB-Pokal ereilte den verwöhnten Branchenprimus jedoch das vorzeitige Aus. Ist die erste Saison unter Julian Nagelsmann damit als Enttäuschung zu bewerten? Nicht unbedingt, wie ein Vergleich beweist.

Nach dem Ausscheiden im Viertelfinale der Champions League bleibt dem FC Bayern nur noch der Titel, der einigen Fans gar nicht mehr viel bedeutet: die zehnte Deutsche Meisterschaft in Serie. Grund genug, alles beim Rekordmeister zu hinterfragen - für Medien, Experten und eingefleischte Bayern-Anhänger ist die erste Saison unter Trainer Julian Nagelsmann nicht gut genug.

Die Erinnerungen an Hansi Flicks Triple-Saison 2019/20 sind noch frisch, doch die zweite Spielzeit unter dem heutigen Bundestrainer verlief bereits ähnlich wie die laufende Runde. Viertelfinal-Aus in der Königsklasse, im DFB-Pokal war Schluss gegen Holstein Kiel in Runde zwei.

Ist der Angriff auf den Henkelpott mit den aktuellen Möglichkeiten einfach nicht drin? Nagelsmann wird nach den schmerzhaften Abgängen von David Alaba und Jérôme Boateng mit einem in der Breite schlechteren Kader "nur" Meister werden - vielleicht schon am kommenden Wochenende im Topspiel gegen Borussia Dortmund.

FC Bayern in der Bundesliga etwas besser

Und ein Blick auf die Tabelle zeigt, dass der erst 34-jährige Übungsleiter in der Bundesliga eine leicht bessere Bilanz als sein Vorgänger im zweiten Jahr vorweisen kann: Nach 30 Spieltagen holte er im Vergleich einen Punkt mehr (72 zu 71) und hat eine herausragende Tordifferenz von plus 60. Flick hatte in seiner zweiten Saison zu diesem Zeitpunkt "nur" 85:38 (plus 47) Tore auf dem Konto.

Die Baustelle in der Defensive konnte Nagelsmann nicht schließen, größer - wie es teilweise erschien - ist sie aber keinesfalls geworden.

Dies betonte auch Oliver Kahn bei seiner Zwischenbilanz und verwies auf die 44 Gegentreffer in der Vorsaison. "Es war unser Ziel, stabiler zu werden, das haben wir geschafft, wir sind flexibler geworden", so Kahn zuletzt im "Sport1-Doppelpass".

FC Bayern lässt weniger zu

Schaut man sich die Daten im Detail an, zeigt sich: Der FC Bayern ließ in der Vorsaison im Schnitt zehn Schüsse pro Bundesliga-Spiel zu, unter Nagelsmann sind es momentan nur 8,8 gegnerische Versuche.

Nach dem Expected-Goals-Modell, mit dem anhand mehrerer Faktoren berechnet wird, wie hoch die Tor-Wahrscheinlichkeit eines abgegebenen Schusses war, kassierte Bayern in der Vorsaison vier Gegentore mehr als zu erwarten gewesen wären.

Aktuell hat sich diese Statistik gedreht: Bayern kassierte nur 29 Gegentore, obwohl es 31 hätten sein könnten. Zudem muss berücksichtigt werden, dass zum Beispiel Alphonso Davies fast das komplette Jahr 2022 außer Gefecht war und Nagelsmann nur in einem Pflichtspiel (beim 0:1 in Villarreal) mit seiner Wunsch-Abwehrkette spielen konnte.

Mehr Ballbesitz, mehr Ballgewinne

Unter Nagelsmann sind die Bayern wieder dominanter – zumindest, was den Ballbesitz betrifft. Zu rund 65 Prozent hat der Rekordmeister aktuell den Ball, in Flicks zweiter Saison waren es 61 Prozent.

Pro Spiel kommen die Bayern momentan auf 66 Ballgewinne, in der Vorsaison gingen im Schnitt sechs weniger in die Statistik ein. Allerdings verzeichnete der FC Bayern 2020/21 davon mehr im gegnerischen Spielfelddrittel (9 pro Partie) als unter Nagelsmann (8).

Die Spieleröffnung aus der Defensive hat sich ohne die spielstarken Innenverteidiger David Alaba und Jérôme Boateng allerdings qualitativ verschlechtert.

FC Bayern schlägt weniger Flanken

Richtig deutlich ist der Unterschied beim Spiel über die Außen. Zwar schlug der FC Bayern im Viertelfinal-Rückspiel gegen Villarreal Flanke um Flanke (am Ende 38), doch dieser Eindruck täuscht.

Im Schnitt haben die Nagelsmann-Bayern in der Liga nur 13 Flanken aus dem Spiel heraus – unter Flick waren es 2021/22 ganze 18 Hereingaben pro Partie.

Der FC Bayern ist etwas variabler geworden, denn die durchschnittliche Zahl der Vertikalangriffe nahm unter Nagelsmann leicht zu.

Offensiv noch zielstrebiger?

89 Tore stehen bei den Bayern in der laufenden Saison zu Buche und damit sogar noch mehr als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison (85 – am Saisonende waren es 99 Treffer). Dieser Wert wurde nur einmal in der Liga-Geschichte getoppt: In Flicks erster Saison waren es nach 30 Spielen gar 90 Tore.

Und die Bayern erarbeiten sich unter Nagelsmann noch bessere Möglichkeiten: Nach dem Expected-Goals-Modell wären 87 Bayern-Tore in dieser Saison erwartbar gewesen (demnach ein Plus von zwei Treffern).

In der Vorsaison waren es am Saisonende nur 77 Expected Goals, diese Tor-Erwartungen wurden aber weit übertroffen (plus 22 Tore). Geht man nach der reinen Anzahl der Abschlüsse, haben die Nagelsmann-Bayern den Wert aus der kompletten Vorsaison (582) bereits jetzt übertroffen (604).

Die Tatsache, dass der FC Bayern unter Nagelsmann in wettbewerbsübergreifend 18 Spielen vier oder mehr Tore geschossen hat, ist bemerkenswert genug.

Fazit: Keine schlechte Saison, aber viele Ausschläge

Unter dem Strich spielt der FC Bayern – trotz aller Widrigkeiten – also keine schwächere Saison als 2021/21. Die ganz großen Ziele wurden jedoch genauso verfehlt wie vor einem Jahr.

Festzuhalten bleibt zudem: Die Ausschläge nach unten – ein 0:5 im Pokal in Gladbach, ein 2:4 in Bochum in der Liga oder das 0:1 gegen das vermeintlich kleine Villarreal – waren deutlich spürbarer. Niederlagen, die dem Selbstverständnis des FC Bayern nicht entsprechen.

Lars Wiedemann