Rose-Zukunft unklar? Bayern-Duell als "Gradmesser"

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Steht Trainer Marco Rose beim BVB auf dem Prüfstand?

Das Topspiel am Samstag gegen den FC Bayern hat für Borussia Dortmund kaum noch sportliche Relevanz. Den Meistertitel werden sich die Münchner nicht mehr nehmen lassen. Für den BVB steht dennoch viel auf dem Spiel.

Laut "Sport Bild" wird das Duell gegen den FC Bayern ein "entscheidender Gradmesser" für BVB-Trainer Marco Rose. Zeigen die Schwarz-Gelben beim deutschen Rekordmeister eine ordentliche Leistung, könne der Coach seinen Job für die kommende Saison endgültig absichern.

Bei einer heftigen Klatsche würden die BVB-Bosse aber "ins Grübeln" kommen, so das Blatt.

Die Wichtigkeit des Spiels hob auch Rose hervor. "Wir werden die Saison nicht einfach ausklingen lassen, wollen noch den maximalen Erfolg in den letzten Spielen erzielen", so der 45-Jährige: "Den letzten Eindruck nimmt man ja auch immer ein Stück weit mit in den Sommer."

Zuletzt hatte die "Sport Bild" berichtet, dass der Rückhalt in der BVB-Führungsriege für Rose bröckelt. Demnach machen sich die Bosse Gedanken, ob sie mit dem Coach in die kommende Saison gehen wollen.

Watzke wegen Rose "hin- und hergerissen"?

Vor allem Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sei "hin- und hergerissen". Der Ur-Borusse schätze den "Typ Rose", hadere aber mit dem frühen Ausscheiden aus dem DFB-Pokal, der Champions League und letztlich auch der Europa League. Als Pluspunkt rechne der 62-Jährige Rose an, dass dieser seit dem ersten Tag mit enormen Verletzungsproblemen zu kämpfen hat.

Im März hatte Watzke allerdings noch betont: "Marco Rose steht bei Borussia Dortmund in keinster Weise zur Disposition."

Sägt der BVB Reus als Kapitän ab?

Sportlich relevant wird das Spiel gegen den FC Bayern "Sport Bild" zufolge auch für Kapitän Marco Reus. Demnach könnte es die letzte Saison als Spielführer für den 32-Jährigen werden.

Reus sei beim BVB nicht mehr unumstritten. Umso wichtiger sei es, dass er seine Mannschaft noch einmal zu einem großen Erfolg führt.

Reus' Vertrag in Dortmund ist nur noch bis 2023 datiert. Gespräche mit dem BVB über eine weitere Zusammenarbeit seien "bis jetzt noch nicht weit fortgeschritten. Mit dem Laufe der Zeit wird man sehen, wie es weitergeht. Aber es gibt keinen Stress", sagte er zuletzt im "Sky"-Interview.