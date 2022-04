BVB-Star Brandt kontert Abschiedsgerüchte

IMAGO/Christopher Neundorf

Julian Brandt (l.) glaubt an eine gute Leistung des BVB

Mit sieben Toren und acht Vorlagen legt Julian Brandt 2021/22 die mit Abstand beste Saison seit seinem Wechsel zu Borussia Dortmund im Sommer 2019 hin. Dennoch gilt der Fußball-Nationalspieler immer wieder als Wackelkandidat des BVB. Nun hat der 25-Jährige Stellung zu seiner Zukunft bezogen.

"Ich beschäftige mich momentan nicht mit Wechselgedanken, von daher ist die Antwort klar. Ich habe immer noch extreme Lust auf diesen Verein und denke nicht, dass meine Zeit hier zu Ende ist", erklärte Brandt im Interview mit der "WAZ", dass ein Abschied vom BVB aktuell kein Thema für ihn ist.

"Ich habe das Gefühl, dass sich hier etwas extrem Gutes entwickelt mit dem Trainer, seinem Team und den Jungs, die hier spielen", begründet Brandt. "Für mich gibt es keinen Grund zu wechseln. Ich fühle mich wohl in Dortmund und habe hier noch ein bisschen was vor", lautet die Ansage des Mittelfeldspielers, der jedoch einschränkt, dass "im Leben vieles passieren und die Dinge können sich schlagartig ändern" könnten.

Dass er sich einst für ein Engagement bei den Schwarz-Gelben entschied, bereut Brandt zudem nicht. Vor allem die schwierigen Phasen des Klubs hätten dafür gesorgt, dass er "im Kopf stärker" geworden sei.

Brandt hat große Ziele mit dem BVB

Den Umstand, dass der Meisterkampf vor dem Ligaspiel beim Tabellenführer FC Bayern eigentlich schon entschieden ist, hält Brandt zudem nicht davon ab, eine positive Zukunft des Klubs vorauszusagen. "Wenn der Trainer im Sommer eine vernünftige Vorbereitung mit vielen gesunden Spielern bekommt und mit ihnen im Detail arbeiten kann, werden wir nochmal einige Schritte nach vorne machen", sagte Brandt in einem Interview mit der "Funke Mediengruppe".

Kritik an Rose wies der 25-Jährige zurück. "Ich glaube nicht, dass die Mannschaft nicht zum Fußball des Trainers passt. Aber wenn man den Spielstil erarbeiten will, für den Marco Rose steht, das Pressing, das hohe Attackieren, die ständige Aktivität, den Vollgasfußball in beide Richtungen - dann muss man mindestens vom Verletzungspech verschont bleiben. Und das waren wir nun wirklich nicht", betonte Brandt.

Mit dem BVB will er bald Titel holen. "Jeder Spieler will Meister werden, den DFB-Pokal gewinnen und in der Champions League das wiederholen, was die Menschen hier 2013 erlebt haben. Wie realistisch das ist, ist eine andere Frage. Aber der Wille, die Gier darauf ist bei jedem da", sagte Brandt.