Lewandowski-Abgang kein Tabu mehr - Quartett soll weg

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Robert Lewandowski (9) und Marcel Sabitzer (2.v.l.) könnten den FC Bayern verlassen

Am Samstag (18:30 Uhr) kann der FC Bayern gegen Verfolger Borussia Dortmund den Gewinn der zehnten Deutschen Meisterschaft in Folge perfekt machen. Selbst bei einer Pleite gegen den BVB dürfte der Fortgang der Titel-Serie der Münchner allerdings in Stein gemeißelt sein. Das frühe Aus im DFB-Pokal und zuletzt im Viertelfinale der Champions League werfen allerdings einen schweren Schatten auf die Spielzeit des deutschen Rekordmeisters. Trainer Julian Nagelsmann soll für sein zweites Jahr an der Säbener Straße daher personelle Konsequenzen fordern.

Um 2022/23 auch international wieder im Konzert der ganz Großen mitspielen zu können, soll Nagelsmann mit Transferwünschen an die Klubführung herangetreten sein. Das berichtet die "Sport Bild".

Demnach liegt Nagelsmanns Hauptaugenmerk auf der Verpflichtung eines neuen Rechtsverteidigers, ein zweikampfstarker Achter und ein frischer Offensivspieler sollen zudem die Tiefe im Kader verbreitern und die arrivierten Stars unter Druck setzen.

Dass mehr Qualität hinter der ersten Elf notwendig ist, hat man dem Bericht zufolge im Verein längst erkannt. Aus dem Umfeld des FC Bayern vernehme man, vor allem bei Spielen elf gegen elf, Kritik am Trainingsniveau, so die "Sport Bild".

Abhilfe könnten die beiden Ajax-Stars Ryan Gravenberch (19/Zentrales Mittelfeld) und Noussair Mazraoui (24/Rechter Verteidiger) verschaffen. Das Duo aus Amsterdam wird seit Wochen hartnäckig mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht, die Münchner sind allerdings nicht der einzige Top-Klub, der um die Nationalspieler buhlen soll.

Zudem gestand Nagelsmann nach dem Aus in der Champions League gegen Underdog Villarreal ein, man habe zwar "ein paar Baustellen", aufgrund den Nachwirkungen der Corona-Pandemie aber schlicht "nicht diesen Spielraum, den wir bräuchten, um den ganz großen Schritt zu gehen".

Quartett des FC Bayern darf gehen

Der "Sport Bild" zufolge wird es daher an der Säbener Straße nicht nur Veränderungen auf der Zugangsseite geben. Akteure wie Marc Roca, Bouna Sarr, Omar Richards oder Marcel Sabitzer, die die Erwartungen nicht erfüllen konnten, dürfen sich demnach einen neuen Klub suchen. Allerdings soll auch der Abgang eines Leistungsträgers kein Tabuthema mehr sein.

Selbst ein Verkauf von Top-Torjäger Robert Lewandowski ist "nicht mehr ausgeschlossen", urteilt die Sportzeitschrift. Die Schmerzgrenze der Bayern wird auf 40 Millionen Euro festgelegt, da man für einen Ersatz sicher sehr tief in die Tasche greifen müsste. Dass der Pole einen Abgang überhaupt in Betracht zieht, ist wohl ein hausgemachtes Problem. Lewandowski sei von Bayerns "Hinhaltetaktik" genervt, erste Gesprächsversuche über eine Verlängerung seines Vertrags über den Sommer 2023 hinaus soll der Klub im Sommer 2021 schlicht ignoriert haben. Noch im April soll allerdings ein Austausch erfolgen.