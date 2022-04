Real-Star Alaba als Experte: Ist Benzema besser als Lewy?

IMAGO/Jose Breton

David Alaba (l.) und Karim Benzema spielen seit dieser Saison zusammen bei Real Madrid

David Alaba spielte jahrelang an der Seite von Weltfußballer Robert Lewandowski beim FC Bayern, feierte mit dem Polen unter anderem den Champions-League-Titel 2020. Seit dem letzten Sommer kickt Alaba nun an der Seite von Stürmerstar Karim Benzema bei Real Madrid, der ebenfalls auf allerhöchstem Niveau Fußball spielt. Keiner weiß derzeit wohl besser als der Österreicher über die spannende Frage Bescheid: Wer ist eigentlich besser, Robert Lewandowski oder Karim Benzema?

Im Gespräch mit der "Sport Bild" wurde Madrids Innenverteidiger David Alaba nun explizit um seine Expertise gebeten. Eine konkrete Antwort, ob nun Lewandowski oder Benzema der bessere Spieler sei, blieb Alaba gegenüber dem Fachmagazin zwar schuldig.

Allerdings hob er die herausragende Form seines 34-jährigen Teamkollegen bei den Königlichen in dieser Spielzeit hervor: "Ich glaube, es gibt zurzeit keine zwei Meinungen: Was Karim diese Saison leistet, ist verrückt. Er war die Jahre davor schon Weltklasse, aber er hat noch mal einen draufgesetzt."

Der Franzose überzeugt in der laufenden Saison mit insgesamt 39 Treffern in 39 Pflichtspielen. Besonders überragend waren die Vorstellungen Benzemas in der bisherigen K.o.-Phase der Champions League, in der er zuletzt sieben Tore in drei Begegnungen markierte und die Madrilenen praktisch im Alleingang ins Halbfinale der Königsklasse schoss.

"Wir sind alle froh, ihn im Team zu haben. Jeweils einen Hattrick in Achtel- und Viertelfinale in der Champions League – das spricht für sich. Hoffentlich war es nicht der letzte diese Saison für ihn", fügte Alaba hinzu, der sich in seiner ersten Saison in La Liga direkt als Stammspieler bei Real Madrid etablierte und bereits 43 Pflichtspiele wettbewerbsübergreifend bestritt.

Lewandowski-Wechsel zu Barca? Alaba äußert sich zurückhaltend

Möglicherweise wartet in der kommenden Saison das Wiedersehen mit seinem alten Weggefährten Robert Lewandowski. Dann allerdings als Kontrahent, steht der polnische Superstar doch bei Reals Erzrivalen FC Barcelona ganz oben auf der Wunschliste.

"Was Robert macht, ist allein seine Entscheidung, und ich bin mir sicher, er wird das Richtige machen. Was ich sicher sagen kann: Es gibt wahrscheinlich keinen Verteidiger, der gerne gegen ihn spielt", hielt sich Alaba bei den Spekulationen um die Zukunft des Bayern-Torjägers zurück.