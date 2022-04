Enthüllt: Daran hakt der Haaland-Deal noch

IMAGO/Laci Perenyi

Erling Haaland wird den BVB wohl Richtung Manchester verlassen

Der Wechsel von Erling Haaland vom BVB zu Manchester City steht unmittelbar bevor, ist entgegen anders lautenden Medienberichten aber noch nicht perfekt. Daran hakt der Deal noch.

Pep Guardiola wiegelte die Frage nach dem angeblich schon perfekten Transfer von Erling Haaland im kommenden Sommer am Dienstag noch ab. Doch schon bald könnte der Manchester-Trainer um eine Antwort nicht mehr herumkommen, denn der Deal befindet sich offenkundig auf der Zielgeraden. Noch sei allerdings "etwas Arbeit" zu tun, berichtet das Portal "The Athletic".

Woran hakt der Deal noch? "The Athletic" zufolge ist unter anderem die Zahlung an den BVB noch nicht geklärt. Was genau daran offen ist, schreibt das Portal nicht. Möglich wäre, dass ManCity eine Ratenzahlung anstrebt, der BVB hingegen darauf pocht, die gesamten 75 Millionen Euro sofort zu bekommen.

Auch mit dem Lager von Haaland sind noch einige offene Fragen zu besprechen - unter anderem die Provisionen von Berater Mino Raiola und Vater Alf-Inge Haaland. Beide sollen im Gegenzug für die Unterschrift des Stürmers einen hohen zweistelligen Millionenbetrag kassieren. Besagte Provisionen hatten in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen gesorgt, einige Klubs sollen sich genau deswegen sogar komplett aus dem Poker zurückgezogen haben.

ManCity legt Haaland das beste Paket vor

Ebenfalls noch ungeklärt sind laut "The Athletic" einige Vertragsfragen. Die "Daily Mail" hatte am Dienstag von einem Fünfjahresvertrag und einem Wochengehalt von 600.000 Euro berichtet. Doch so weit sind die Parteien offenbar noch nicht.

Obwohl der Deal noch nicht in trockenen Tüchern ist, sollen sich die Verantwortlichen von ManCity sicher sein, das Geschäft schon bald abschließen zu können. "Transferexperte" Fabrizio Romano schreibt, die Klubchefs seien überzeugt davon, Haaland das beste Angebot und die beste Perspektive aller Klubs vorgelegt zu haben. Unterschrieben, berichtet der Journalist, sei aber noch nichts.