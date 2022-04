Mit diesen Tricks will Magath Hertha BSC retten

IMAGO/nordphoto GmbH / Engler

Felix Magath (r.) will Hertha BSC vor dem Abstieg bewahren

Seit drei Spielen versucht Felix Magath Hertha BSC aktiv vor dem Abstieg in die 2. Bundesliga zu bewahren, nach einem soliden 1:2 bei Bayer Leverkusen und dem ernüchternden 1:4-Debakel gegen Stadtrivale Union folgte am vergangenen Spieltag mit dem wichtigen 1:0-Erfolg beim FC Augsburg der erste Sieg mit dem Interimstrainer an der Seitenlinie. Damit der Klassenerhalt gelingt, müssen allerdings weitere Punkte her. Magath bedient sich dafür wohl einiger Kniffe.

Am Abend vor dem anstehenden Abstiegsduell gegen den VfB Stuttgart (Sonntag, 17:30 Uhr) wird Felix Magath die Stars von Hertha BSC an der Bar des Dorint-Hotels am Kurfürstendamm auf ein Bier einladen. Mit einem "kühlen Blonden" stimmte der Coach seine Schützlinge bereits vor dem Heimsieg gegen Augsburg ein. Das berichtet die "Sport Bild".

Für das Gros der Hertha-Akteure dürfte diese Maßnahme eine angenehme sein, zumindest aber die angenehmste Neuerung, die Magath der Zeitschrift zufolge eingeführt hat, um im Abstiegskampf die besseren Karten zu haben.

Pünktlich um neun Uhr bittet Magath seine Spieler zum Frühstück, für jede Minute Verspätung werden satte 500 Euro fällig. Was den restlichen Tagesablauf angeht, tappen die Berliner allerdings im Dunkeln. Magath verkündete selbst die Zeiten der Trainingseinheiten erst kurzfristig, wodurch der sich erhofft, die Akteure ständig "wach halten", heißt es.

Magath packt Stars von Hertha BSC an ihrer Ehre

Gemeinsames Mittagseesen, ein täglicher gemeinsamer Spaziergang und gemeinsame Teamabende sollen zudem für einen besseren Zusammenhalt sorgen.

Dem Bericht zufolge versucht Magath allerdings auch, die Herthaner an ihrer Ehre zu packen. Das sportliche Abschneiden habe man selbst zu verantworten, die Wende müsse man ebenfalls selbst herbeiführen, er selbst könne nur unterstützen, soll Magath seinen Mannen immer wieder vor Augen führen.

Auf spielerische Neuheiten und ausufernde Gegner-Analysen verzichtet der Coach indes, die Konzentration soll auf dem eigenen Verhalten auf dem Rasen liegen, die taktischen Mittel einfach, aber effektiv sein.

"Die Mannschaft braucht jetzt das Gefühl, dass sie Sicherheit bekommt und verlässlich geführt wird", fasst Magath gegenüber der "Sport Bild" zusammen, worauf es aktuell ankommt.

Ob das Vorgehen fruchtet, dürfte die Partie gegen Stuttgart beweisen. Bei einem Sieg deutet vieles auf den Liga-Verbleib hin, bei einer Pleite ...