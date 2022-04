Wo läuft der DFB-Pokal live im TV?

IMAGO/KBS-Picture Kalle Meincke

Wo wird RB Leipzig gegen 1. FC Union Berlin im Fernsehen übertragen?

Wer folgt dem SC Freiburg nach Berlin? Einen Tag nach dem souveränen 3:1 der Breisgauer Truppe von Cheftrainer Christian Streich auswärts beim Hamburger SV suchen am Mittwochabend (ab 20:45 Uhr) RB Leipzig und der 1. FC Union Berlin den zweiten Teilnehmer des diesjährigen DFB-Pokalfinales. Wo wird das Spiel live im TV und Stream übertragen?

Ist RB Leipzig derzeit überhaupt zu schlagen? Die Roten Bullen empfangen die Eisernen am Mittwochabend als Favorit, gelten als formstärktes Team aus dem deutschen Fußball-Oberhaus.

Von den bisherigen 13 Rückrunden-Spielen in der Bundesliga hat die Mannschaft von Cheftrainer Domenico Tedesco bisher nur eines verloren und hat in diesem Kalenderjahr sogar drei Punkte mehr gesammelt als der FC Bayern und der BVB.

Doch vor Union Berlin ist besondere Vorsicht geboten. Der Hauptstadtklub träumt vom zweiten DFB-Pokalfinale seiner Vereinshistorie und will nur allzu gerne in der eigenen Stadt den größten Erfolg der Klubhistorie perfekt machen.

Kurios: Die Sachsen und die Berliner treffen jetzt zweimal innerhalb von drei Tagen aufeinander. Erst empfängt RB den Kontrahenten am Mittwochabend im DFB-Pokal, am Sonntag steht dann auch das Ligaspiel in der Red-Bull-Arena auf dem Programm. Im Hinspiel im Dezember hatten die Eisern mit 2:1 an der Alten Försterei die Oberhand behalten.

Wo läuft RB Leipzig vs. 1. FC Union Berlin live im TV?

Am Mittwoch wird auch die zweite Halbfinal-Paarung live im Fernsehen übertragen.

RB Leipzig vs. 1. FC Union Berlin, 20. April ab 20:45 Uhr: live in der ARD und bei Sky im TV und Stream.

Zu dieser Ansetzung gibt es den ausführlichen Live-Ticker von sport.de. Alle weiteren Informationen zum DFB-Pokal mit seinen bisherigen Ergebnissen, allen wichtigen News und Statistiken gibt es hier nachzulesen: Alles rund um den DFB-Pokal 2021/2022