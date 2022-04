So hoch soll die neue Gehalts-Obergrenze in Köln sein

IMAGO/MIKA VOLKMANN

Der 1. FC Köln reitet derzeit auf einer Erfolgswelle

Der 1. FC Köln träumt von der Rückkehr in den Europapokal. Vier Spieltage vor Saisonende haben die Domstädter theoretisch sogar noch Chancen auf den Einzug in die Champions League. Trotz dieser rosigen Aussichten will der neue Sportchef Christian Keller einen konsequenten Sparkurs angehen und durchsetzen.

Der neue Macher beim Effzeh hat zuletzt schon mehrfach durchblicken lassen, dass er die Finanzen beim 1. FC Köln besonders scharf im Blick behalten will.

Gespart werden soll auf allen Ebenen, um den Klub nach zwei Corona-Jahren mit millionenschweren Ausfällen für eine gesicherte Zukunft zu wappnen.

Auch vor einer neuen Gehalts-Obergrenze macht Christian Keller nicht Halt. Der 43-Jährige prangerte offen an, dass zuletzt eine klare Struktur bei den Gehältern des Kölner Lizenzspielerkaders nicht immer zu erkennen war: "Wir haben aktuell kein klares Gehaltsgefüge. Es ist eine meiner Aufgaben, dafür zu sorgen, eine Gehaltsstruktur mit klar definierten Prinzipien einzuführen", so der FC-Sportchef.

Die "Sport Bild" will jetzt erfahren haben, wie diese neue Struktur genau aussehen soll.

Spätestens nach dem Auslaufen des derzeitigen Arbeitspapiers von Starstürmer Anthony Modeste, der aktuell dreieinhalb Millionen Euro im Jahr verdient, soll eine neue Obergrenze greifen. Kein Köln-Profi soll dann mehr mehr als etwa zwei Millionen Euro verdienen, heißt es in dem Bericht des Fachmagazins.

Bei Jungprofis liegt die Latte noch deutlich tiefer. Diese sollen "vielleicht auf maximal 500.000 Euro pro Jahr" kommen dürfen.

Salih Özcan soll beim 1. FC Köln gehalten werden

Das Gehaltsgefüge innerhalb des Team soll damit deutlich klarer und nachvollziehbarer werden, die großen Ausreißer nach oben vermieden werden. Aktuell verdient etwa Stürmer Sebastian Andersson, der 13 Mal nur als Einwechselspieler zum Zuge kam und schon mehrfach verletzt ausfiel, geschätzt 2,4 Millionen Euro pro Jahr in Köln.

Dass der Klub mit seinen neuen Prinzipien Probleme bekommen könnte, Leistungsträger im Klub zu halten oder Wunschspieler von einem Wechsel nach Köln zu überzeugen, wird dabei offenbar bewusst einkalkuliert.

Unbedingt gehalten soll zunächst allerdings Salih Özcan. Laut "Sport Bild" winkt dem 24-Jährigen ein Gehaltssprung bis zur neuen Obergrenze. Sein derzeitiger Vertrag läuft im Sommer 2023 aus, die Liste an Interessenten wurde zuletzt immer länger.