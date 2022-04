FC Bayern plant offenbar große Sommer-Tour

IMAGO/Laci Perenyi

Den FC Bayern zieht es wohl in die USA

Seit 2014 geht der FC Bayern regelmäßig in der Saisonvorbereitung auf globale Vermarktungsreisen. Die Corona-Pandemie machte dem Rekordmeister in den vergangenen beiden Jahren jedoch einen Strich durch die Rechnung. In diesem Sommer planen die Münchner aber wohl wieder eine große Tour ins Ausland.

Laut "Bild" reist der FC Bayern Mitte Juli in die USA. Im Rahmen der sogenannten "Audi Summer Tour" plant der Bundesligaprimus offenbar einen Halt in der Hauptstadt Washington und möchte zudem Green Bay ansteuern, wo mit den Packers eines der prestigeträchtigsten NFL-Teams beheimatet ist.

Der Zeitrahmen erstreckt sich voraussichtlich vom 18. bis zum 25. Juli. Ein zunächst anvisierter Abstecher nach Mexiko wurde dem Boulevardblatt zufolge verworfen.

Das Highlight der Reise soll ein Testspiel gegen Manchester City werden. Dabei würde es in Green Bay zum Wiedersehen mit Ex-Trainer Pep Guardiola kommen. Der Spanier hatte die Münchner zwischen 2013 und 2016 trainiert und dabei unter anderem drei Meisterschaften eingefahren.

FC Bayern reist regelmäßig in die USA und nach China

Auf welchen Gegner der FC Bayern in Washington treffen wird, ist bislang nicht bekannt. Zuletzt war der deutsche Fußball-Primus 2019 auf Vermarktungsreise gegangen. Damals ging es für den FC Bayern ebenfalls in die USA. In Los Angeles, Houston und Kansas City forderten die Münchner Real Madrid, FC Arsenal und den AC Mailand heraus.

In der jüngeren Vergangenheit zog es den Bundesligisten aber auch mehrfach nach China, wo es einen großen Markt gibt und sich folgerichtig viel Geld verdienen lässt.

In den letzten beiden Jahren mussten die Münchner wegen der Corona-Pandemie auf eine große Reise verzichten. In diesem Sommer soll es für den FC Bayern dann endlich wieder in die USA gehen. Eine offizielle Bestätigung zu den Plänen ist seitens des Verein bis dato nicht erfolgt.