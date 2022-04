Lewandowski-Poker: FC Bayern lehnt Barca-Tausch ab

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Wechselt Robert Lewandowski vom FC Bayern zum FC Barcelona

Der FC Barcelona denkt angeblich weiter darüber nach, Weltfußballer Robert Lewandowski im Sommer zu verpflichten. Das große Problem der Katalanen: Der FC Bayern spielt das Spiel nicht ohne weiteres mit. Ein Preisnachlass kommt nicht infrage, einen Spielertausch lehnen die Münchner ebenfalls ab.

Wer auch immer Robert Lewandowski im Sommer vom FC Bayern loseisen will, muss dies zu den Konditionen des deutschen Rekordmeisters tun. Die Rede ist von einer nicht verhandelbaren Ablösesumme in Höhe von 40 Millionen Euro, die die Münchner mindestens haben wollen. Das bringt unter anderem den FC Barcelona in die Bredouille.

Die Katalanen sind an Lewandowski interessiert, können sich das Gesamtpaket aber nicht leisten. Um zumindest die Ablöse zu drücken, könnte Barca den ein oder anderen Spieler in den Deal involvieren. Nur will das der FC Bayern angeblich nicht. Die Zeitung "Sport" berichtet, dass die Münchner an keinem einzigen Barcelona-Profi, der in dem Geschäft verrechnet werden könnte, interessiert sind.

Der Grund für die Münchner Haltung: Die infrage kommenden Barca-Spieler verdienen schlicht und ergreifend zu viel. Schon bei der Leihe des Brasilianers Coutinho haben sie diese Erfahrung machen müssen. Die Bayern betrachten das Gehaltsmodell der Katalanen als "wahrhaft verrückt" und die Spieler als überbezahlt, schreibt "Sport".

Würde der FC Bayern bei Gavi schwach werden?

Einer der ganz wenigen Spieler, bei denen Bayern womöglich doch schwach werden könnte, ist Supertalent Gavi. Allerdings gilt der 17-Jährige beim FC Barcelona als unverkäuflich. Er wird demnach nicht im Gegenzug für Robert Lewandowski nach München wechseln.

Ein anderer Spieler, an dem der FC Bayern zumindest schon mal grundsätzliches Interesse hatte, ist Rechtsverteidiger Sergino Dest. Von seiner Verpflichtung hat der Rekordmeister aber längst Abstand und stattdessen Ajax-Star Noussair Mazraoui ins Visier genommen.