Ticketverkauf für europäische Finals gestartet

AFP/SID/FRANCK FIFE

Ab sofort können Tickets für die Finals erworben werden

Fußballfans können sich fortan mit Karten für die Finals in der Champions League und der Europa League eindecken. Wie die Europäische Fußball-Union mitteilte, startete der allgemeine Vorverkauf für beide Finals am Mittwochmittag.

Für das Finale der Champions League in Paris am 28. Mai stehen in dieser Phase 12.000 Karten zum Preis von 70 bis 690 Euro zur Verfügung. Die beiden Finalteilnehmer erhalten nach den Halbfinalpartien noch jeweils 20.000 Tickets.

Für das Endspiel der Europa League in Sevilla gibt es in dieser Phase 13.000 Tickets im Wert von 40 bis 150 Euro, später gehen noch 10.000 Tickets pro teilnehmendem Verein in den Verkauf. Im Estadio Ramon-Pizjuan könnte es am 18. Mai zum deutschen Duell zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig kommen.

Bei den Endspielen gibt es innerhalb der Vereinskontingente jeweils tausende Freikarten, "um das Herzblut des Fußballs für seine treue Unterstützung während der Pandemie zu belohnen", teilte die UEFA mit.

Der Verkaufsstart für das erste Finale der neugegründeten Conference League (25. Mai) in Tirana soll Anfang Mai erfolgen.