Akanji will Bayerns Titel-Party kaputtmachen

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Will mit dem BVB die vorzeitige Meisterschaft des FC Bayern verhindern: Manuel Akanji

Schwarz-Gelbe Partycrasher? Manuel Akanji will mit Borussia Dortmund verhindern, dass der FC Bayern München am kommenden Wochenende den vorzeitigen Gewinn der deutschen Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga perfekt macht.

Im Team des BVB wüssten alle, dass dem Rekordmeister am Samstag (18:30 Uhr) im Heimspiel gegen die Westfalen ein Sieg reicht, um schon nach dem 31. Spieltag den Titel feiern zu können, stellte Akanji im Gespräch mit "Sky" klar.

"Und ja, darum wollen wir versuchen, dass so lange wie möglich zu verhindern", kündigte der Verteidiger des Tabellenzweiten mutig an.

Bei derzeit neun Punkten Rückstand auf den FC Bayern sind die Meisterschaftschancen der Dortmunder in dieser Spielzeit nur noch äußert gering. Akanji hofft aber, dass der BVB in der kommenden Saison im Titelkampf erfolgreicher abschneidet.

"Wir versuchen, es den Bayern wieder schwer zu machen. Da ist natürlich vieles von unserer Form abhängig. Von unserer Konstanz und auch von Bayern", meinte Akanji vor dem direkten Duell.

In den vergangenen Jahren haben die Borussen in der Allianz Arena regelmäßig heftige Packungen einstecken müssen. Der letzte Erfolg in München gelang im April 2014.

BVB-Zukunft von Akanji weiter ungeklärt

Unterdessen ist weiterhin unklar, wie lange Akanji noch für den BVB auflaufen wird. Der Eidgenosse hat nur noch bis Sommer 2023 Vertrag, Gerüchten zufolge soll Manchester United um seine Dienste buhlen.

"Ich habe den vollen Fokus momentan auf Dortmund. Was in der Zukunft passiert, das werden wir sehen", wehrte Akanji entsprechende Nachfragen unlängst gegenüber "Sky" ab.

Nur bei einem Wechsel nach dieser Saison würde Borussia Dortmund noch eine angemessene Ablösesumme erhalten. Angeblich werden für den Innenverteidiger rund 25 Millionen Euro aufgerufen.