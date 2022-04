Wildes Gerücht um Lewandowski-Ersatz aus der Premier League

IMAGO/Paul Greenwood/Shutterstock

Raúl Jimenez wird beim FC Bayern gehandelt

Der Verbleib von Robert Lewandowski beim FC Bayern in der Saison 2022/23 scheint weiterhin nicht endgültig geklärt. Kein Wunder, dass Namen potenzieller Nachfolger fleißig durch die Medien geistern. Auch ein Angreifer aus der englischen Premier League soll es den Münchnern angetan haben.

Raúl Jimenez soll bei der Suche nach einem Ersatz für Torjäger Robert Lewandowski ins Visier des FC Bayern geraten sein. Das berichtet das Portal "elfutbolero.us" mit Verweis auf "verschiedene Quellen".

Demnach soll der deutsche Rekordmeister bereits 2020 die Fühler nach dem Mexikaner ausgestreckt, sich von dessen Arbeitgeber Wolverhampton Wanderers allerdings einen Korb gefangen haben. Priorität hatte die Verpflichtung des Nationalspielers damals für die Bosse an der Säbener Straße allerdings nicht, heißt es.

In diesem Sommer soll das Interesse allerdings ernster sein. Sogar eine Offerte über 25 Millionen Euro soll der deutsche Branchenprimus bereits vorbereitet haben. Wolverhampton ist angeblich gesprächsbereit, zumal die Wolves das internationale Geschäft 2022/23 wohl verpassen.

Investition dürfte für den FC Bayern wenig verlockend sein

Lässt man die Informationen, die "elfutbolero.us" haben will, mal etwas abseits liegen, steht das Gerücht allerdings auf äußerst tönernen Füßen. Jimenez (Vertrag bis 2024) zählt bereits 30 Jahre, wäre bei seinem Wechsel nach München schon 31 und keine Investition in die Zukunft mehr. Dass Bayern 25 Millionen Euro in den Ring wirft, erscheint ausgeschlossen.

Zudem hat der Rechtsfuß seinen Torriecher etwas verloren. Im November 2020 erlitt Jimenez einen Schädelbruch, erst i, Juli 2021 kehrte er auf den Rasen zurück, läuft seiner Form seitdem aber etwas hinterher. 2021/22 stehen bislang sechs Tore in 30 Pflichtspielen zu Buche. Der Südamerikaner wäre wohl eher ein Backup, nicht aber ein Ersatz für Lewandowski.

Dass Bayern den Polen ziehen lässt, ist auch noch längst nicht klar. Die "Sport Bild" berichtete zuletzt zwar, ab einer Ablöse von 40 Millionen Euro könnte man schwach werden, Bayerns Sportvorstand Oliver Kahn erklärte gegenüber "DAZN" zuletzt aber, Lewandowski werde seinen Vertrag bis 2023 auf jeden Fall erfüllen.