Bosse wollen Klarheit: Bayern-Ultimatum für Gnabry?

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Bleibt Serge Gnabry über den Sommer hinaus beim FC Bayern?

Serge Gnabry ist einer von gleich vier absoluten Topspielern des FC Bayern, deren Zukunft über den Sommer hinaus noch immer nicht final geklärt ist. Neben den Verträgen von Robert Lewandowski, Manuel Neuer und Thomas Müller läuft auch das Arbeitspapier des 26-Jährigen im Sommer 2023 aus, was die Münchner bereits in diesem Jahr zum Handeln zwingt. Nachdem das Thema bereits monatelang ohne Klärung im Raum steht, soll der FC Bayern jetzt auf eine Entscheidung drängen.

Wie aus einem "Sport1"-Bericht hervorgeht, sollen bestenfalls alle offenen Personalien beim deutschen Rekordmeister bis zum Saisonende geklärt sein.

Da das letzte Pflichtspiel des FC Bayern in 2021/2022 am letzten Bundesliga-Wochenende beim VfL Wolfsburg ist (14. Mai), scheint die Sachlage klar: Bis Ende Mai sollen alle Entscheidungen gefällt sein, damit die Münchner mit klarer Struktur und Planungssicherheit in weitere Gespräche mit potenziellen externen Neuzugängen starten können.

Gerade im Falle Serge Gnabrys könnte es aber problematisch werden, die selbst gesetzte Mai-Deadline tatsächlich einzuhalten. Die Situation rund um den deutschen Nationalspieler soll immer noch ziemlich festgefahren sein.

Gnabry soll weiterhin auf eine deutliche Gehaltsanpassung pochen, die ihn auf eine Ebene mit seinen Offensiv-Kollegen Leroy Sané und Kingsley Coman heben würde.

Gnabry-Verbleib beim FC Bayern alles andere als gesichert

Dem gebürtigen Stuttgarter soll es aber auch um eine veränderte sportliche Rolle innerhalb der Bayern-Mannschaft gehen.

Gnabry träumt von einer zentraleren Position mit mehr fußballerischer Verantwortung auf dem Feld. Derzeit kommt er auf beiden offensiven Flügelpositionen wechselweise zum Einsatz, muss dabei stets auch aufreibende Defensiv-Aufgaben erledigen.

Ob ihm dieser Wunsch nach einer Position nahe der Zehner-Rolle, ähnlich der eines Thomas Müller, in München aber zugesagt werden kann, darf weiterhin scharf angezweifelt werden. Ein Verbleib Gnabrys über den Sommer hinaus beim FC Bayern gilt daher nicht als gesichert.