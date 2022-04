BVB in Sorge: Kobel-Einsatz gegen FC Bayern akut gefährdet

IMAGO/Revierfoto

Der BVB bangt um den Einsatz von Gregor Kobel gegen den FC Bayern

Vor dem Kracher-Duell mit dem FC Bayern bangt der BVB weiterhin um Stammkeeper Gregor Kobel. Der Schweizer verpasste das Dortmunder Training am Mittwoch, nachdem er sich tags zuvor bei einem Zusammenprall mit Jude Bellingham verletzt hatte. Alles deutet nun auf einen Wettlauf gegen die Zeit hin.

Am Samstagabend kommt es in der Allianz Arena zum deutschen Clásico zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund (ab 18:30 Uhr im LIVE-Ticker). Die Gäste aus dem Ruhrpott wollen dem Rekordmeister am 31. Spieltag unbedingt die erhoffte Titelfeier vermiesen, müssen dabei aber vielleicht auf einen ihrer wichtigsten Spieler verzichten.

Nach Informationen der "Ruhr Nachrichten" droht Gregor Kobel, die Nummer eins des BVB, für das Top-Spiel auszufallen. Der 24-Jährige, der vor der Saison vom VfB Stuttgart nach Dortmund gewechselt war und dort sofort einschlug, scheint sich bei seinem Trainings-Crash mit Jude Bellingham am Dienstag eine hartnäckigere Blessur zugezogen zu haben.

BVB-Lazarett wächst und wächst

Kobels Zwangspause kommt für die Schwarz-Gelben zur Unzeit, schließlich ist das Lazarett ohnehin schon gut gefüllt. Auch Donyell Malen, Mahmoud Dahoud, Dan-Axel Zagadou, Marius Wolf, Thorgan Hazard und Axel Witsel konnten bei der Einheit am Mittwoch nicht mitwirken, hinzu kommen die Langzeit-Patienten Thomas Meunier, Giovanni Reyna und Mateu Morey.

BVB-Coach Marco Rose zog deshalb mehrere Talente aus der U23 und der U19 ins Training der Profis hoch. Ob einige der Youngster auch Chancen auf einen Kaderplatz gegen den FC Bayern haben, werden die kommenden zwei Tage zeigen.

Die Borussia reist als Tabellenzweiter nach München, wo dem Klub seit 2014 kein Sieg mehr gelang. Aktuell trennen die Dortmunder neun Punkte vom großen Rivalen aus dem Süden, dem die zehnte Deutsche Meisterschaft in Serie wohlnicht mehr zu nehmen ist.