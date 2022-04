Wolf: Mentalitäts-Diskussion beim BVB "totaler Quatsch"

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Marius Wolf hat sich beim BVB einen festen Kaderplatz erkämpft

In den vergangenen Monaten hat Marius Wolf beim BVB eine bemerkenswerte Entwicklung hingelegt. Der zwischenzeitlich schon als Verkaufskandidat abgestempelte Allrounder kommt in der Rückserie regelmäßig in der Startelf zum Einsatz. Vor dem Kracher gegen den FC Bayern hat der 26-Jährige nun mutige Töne angeschlagen - obwohl er selbst vielleicht gar nicht mitwirken kann.

Auf der Dortmunder Spieltags-PK am Donnerstag wurde bekannt, dass hinter Wolf noch ein Fragezeichen steht. Er sei "noch nicht voll integriert ins Training", sagte Trainer Marco Rose über seinen zuletzt angeschlagenen Schützling.

Für Wolf jedoch kein Grund, sich verbal zurückzuhalten: Im Interview mit "Sport1" machte der frühere U21-Nationalspieler deutlich, sich auswärts beim FC Bayern durchaus etwas auszurechnen.

"Im Hinspiel waren wir schon sehr aggressiv, wir haben mutig nach vorne gespielt. Es war ein offener Schlagabtausch mit einem bitteren Ende für uns. Das Spiel hätten wir nicht verlieren müssen. Zwei individuelle Fehler haben uns letztlich den Sieg gekostet", erinnerte sich Wolf an das 2:3 (1:2) im vorigen Dezember.

Seine Marschroute für Samstag: "Wir müssen die Fehler abstellen, vom Anpfiff weg da sein und spielerisch an unsere Leistung aus dem Hinspiel anknüpfen."

Wolf von BVB-Coach Rose total begeistert

Für Wolf selbst liefen die letzten Monate wie am Schnürchen. Nach seiner Rückkehr aus Köln im Juli 2021 hatten dem gebürtigen Coburger nur die wenigsten zugetraut, beim BVB noch einmal eine Rolle zu spielen. Und jetzt? Da steht er bei 31 Pflichtspiel-Einsätzen und immerhin fünf Scorerpunkten (drei Tore und zwei Vorlagen, allesamt in der Bundesliga).

"Dieses Jahr ist für mich persönlich ein sehr gutes. Ich habe am Anfang der Saison gesagt, dass ich hier bei Null starten will. Im Sommer kam ein neues Trainerteam und demnach auch eine neue Chance für mich. Ich wollte mich reinhauen, mich zeigen, mich anbieten und der Mannschaft helfen", verriet Wolf, der mit seiner Saison deshalb "sehr zufrieden" ist.

Großen Anteil an seinem Aufschwung hat Coach Rose. "Von Tag eins spricht er mit jedem Spieler enorm viel und gibt uns allen das Gefühl, dass wir gebraucht werden. [...] Wir hatten gleich zu Beginn ein total offenes und ehrliches Gespräch. Ich schätze seine direkte Art sehr. Er ist ein super Typ", schwärmte Wolf von seinem Boss.

Mentalitäts-Diskussion beim BVB für Wolf "totaler Quatsch"

Mittlerweile kann sich der flexible Rechtsfuß sogar vorstellen, sein noch bis 2024 gültiges Arbeitspapier bei den Westfalen vorzeitig zu verlängern.

Verhandelt wurde allerdings noch nicht. "Wir haben noch über gar nichts gesprochen. Ich will Punkte holen mit dem BVB und zwar so viele wie möglich. Was im Sommer passiert, werden wir dann sehen", betonte Wolf, der 2018 für fünf Millionen Euro aus Frankfurt in den Ruhrpott gewechselt war.

Mit Verspätung scheint der 26-Jährige bei den Schwarz-Gelben doch noch angekommen zu sein. Wie groß seine Überzeugung von sich und seinen Teamkollegen ist, verdeutlichte Wolf beim leidigen Thema Mentalität.

"Mentalitätsspieler fehlen uns sicher nicht. Alle Spieler wollen jede Woche gewinnen. Diese Mentalitäts-Diskussion ist in meinen Augen auch totaler Quatsch. Nennen Sie mir mal einen Spieler beim BVB, der keinen Bock hat zu gewinnen. Das ist mir zu einfach", wehrte sich der DFB-Pokal-Sieger von 2018 gegen entsprechende Vorwürfe.