"Aktuell keine Mannschaft": Zoff in der Bayern-Kabine?

IMAGO/Markus Ulmer

Niklas Süle (M.) wechselt bald vom FC Bayern zum BVB

Der FC Bayern will ausgerechnet gegen den direkten Konkurrenten Borussia Dortmund am Samstagabend (ab 18:30 Uhr) seine zehnte deutsche Meisterschaft in Folge klarmachen. Ein Sieg gegen den BVB, und den Münchnern wäre nach dem 31. Spieltag in der Bundesliga der Titel nicht mehr zu nehmen. Doch ausgerechnet vor dem Klassiker soll die Unruhe im Verein immer größer werden.

Das zumindest behauptet Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann, der selbst auf eine jahrelange Vergangenheit beim FC Bayern (1993 bis 1998) zurückblickt.

"Ich weiß nicht, ob die Bayern im Moment gefestigt genug sind, das zu machen, was sie in den letzten Jahren mit den Dortmundern gemacht haben. Im Moment ist auch relativ viel Unruhe im Verein", stellte der 48-Jährige im Interview mit der "Bild" fest.

Vor allem innerhalb des Teams soll sich die Stimmungslage in den letzten Wochen deutlich verschlechtert haben. Das liegt laut Hamann zum einen an dem bereits feststehenden Abschied von Innenverteidiger Niklas Süle, der ablösefrei in Richtung Dortmund abwandern wird.

Zum anderen gäbe es bei zu vielen Stars, allen voran Robert Lewandowski, zu viele Fragezeichen, was den Verbleib über den Sommer hinaus beim FC Bayern anbelangt.

"Ich glaube schon, dass es im Moment einen Bruch in der Münchener Kabine gegeben hat. Für mich sind sie aktuell keine Mannschaft", stellte Hamann fest.

Die Personalie Niklas Süle ist dabei von besonderer Bedeutung - und das ausgerechnet vor dem direkten Aufeinandertreffen zwischen den Bayern und den Schwarz-Gelben am Samstagabend in der Münchner Allianz Arena.

FC Bayern drohen laut Hamann lange Nachwirkungen

"Sein Abgang hat extrem große Unruhe gestiftet. Das wurmt die Bayern heute noch. Wenn einer ging, dann ging er vom BVB zu den Bayern und nicht umgekehrt. Jetzt geht einer ablösefrei, in der Blüte seiner Karriere", so Hamann, der weiter ergänzte: "Das hat es vorher bei den Bayern nie gegeben und sagt viel aus, was bei den Bayern los ist."

Der TV-Experte sieht aus Münchner Sicht die Gefahr, dass die Folgen des Süle-Abgangs zum Erzrivalen nach Westfalen "bis in die neue Saison nachwirken".

Abwehrspieler Süle fehlte den Bayern zuletzt mehrere Male aufgrund eines Infekts. Rechtzeitig vor dem brisanten Duell mit seinem zukünftigen Arbeitgeber meldete sich der Nationalspieler aber wieder voll einsatzfähig.