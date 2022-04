Gladbach weiter im Rennen um Arsenal-Angreifer

Mike Egerton via www.imago-images.de

Eddie Nketiah drehte beim FC Arsenal zuletzt auf

Nach einer ernüchternden Saison steht Borussia Mönchengladbach im Sommer ein Neuanfang bevor. Für den künftigen Kader haben die Fohlen anscheinend auch weiterhin einen Angreifer des FC Arsenal im Blick.

Wie die englische "Daily Mail" schreibt, sei die Borussia nach wie vor in den Poker um Stürmer Eddie Nketiah involviert. Der 22-Jährige besitzt bei den Gunners nur noch bis Ende Juni einen Vertrag. Im Sommer könnte er sich somit ablösefrei den Gladbachern anschließen.

Noch soll Arsenal aber die Hoffnung nicht aufgeben haben, dass Nketiah doch an der Themse verlängert. Neben dem Bundesligisten sagt das Blatt auch dem Premier-League-Klub Crystal Palace Interesse nach.

Am Niederrhein bahnt sich im Sommer ein größerer Umbruch an. Innenverteidiger Matthias Ginter hat bereits beschlossen, dass er den Verein verlassen wird. Bei Marcus Thuram, Alassane Pléa und Breel Embolo ist ein Abgang zumindest nicht ausgeschlossen, zumal die Borussia das internationale Geschäft in dieser Saison klar verpassen dürfte.

Nketiah schießt sich auf das Gladbach-Radar

Der fünffache deutsche Meister hat bereits angekündigt, dass im Sommer wegen der finanziellen Einbußen der Pandemie und ohne internationale Preisgelder nur günstige Spieler realisierbar seien. "Wir werden im Sommer Spieler verkaufen und diese nicht adäquat ersetzen können", mahnte Kaderplaner Steffen Korell jüngst an.

Nketiah wurde wegen des kleinen Preisschildes in der Vergangenheit bereits mehrfach als möglicher Nachfolger von Pléa als Stoßstürmer gehandelt. Die "Bild" schrieb allerdings im März, dass es bei der Gladbach-Führung noch Zweifel an seiner Qualität gebe.

Zuletzt lieferte Nketiah im Dress des FC Arsenal allerdings handfest Argumente. Beim 4:2-Sieg gegen Chelsea zeigte er mit einem Doppelpack unter der Woche seine beste Saisonleistung. Selbst Arsenal-Manager Mikel Arteta musste danach einräumen, dass der Youngster in den vergangenen Monaten womöglich mehr Chancen verdient gehabt hätten.

Aktuell steht Nketiah in dieser Spielzeit bei 15 Ligaeinsätze für die Londoner.