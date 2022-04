Rummenigge kritisiert BVB: "Bei allen Big Points versagt"

IMAGO

Der BVB wurde dem FC Bayern zuletzt kaum einmal gefährlich

Mit einem Sieg im Top-Spiel gegen den BVB könnte sich der FC Bayern am Samstag vorzeitig zum deutschen Meister krönen. Michael Rummenigge, der einst in der Bundesliga für beide Klubs spielte, hat wenig Hoffnung, dass die Dortmunder in München bestehen können.

"Wenn man sich die ganze Saison anschaut, hat Borussia Dortmund eigentlich jedes wichtige Spiel verloren oder ist ausgeschieden. Es zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison, dass die Mannschaft bei allen Big Points versagt hat", sagte der 58-Jährige im Interview mit "t-online": "Da habe ich wenig Hoffnung, dass sich das für die Borussia am Samstag ändert."

Ein zusätzliches Hindernis sei, dass der Rekordmeister für das Top-Spiel besonders motiviert sein werde: "Die Bayern können mit einem Sieg Meister werden, dadurch das Ausscheiden in der Champions League etwas in den Hintergrund rücken und auch etwas von den Problemen ablenken, die in München gerade hochkochen", analysierte Rummenigge.

Grundsätzlich sieht der ehemalige Mittelfeldspieler beim BVB viele Probleme, die aktuell verhindern, dass der Revierklub ein ernsthafter Titelanwärter ist.

"Für mich ist das Problem auch eine Qualitätsfrage der Spieler. Da überschätzen sich einige maßlos, die auf dem Rasen stehen", kritisierte der Bruder des langjährigen Bayern-Bosses Karl-Heinz.

Rummenigge stellt BVB-Trainer infrage

Neben der Qualität der Spieler stellte Rummenigge auch den Charakter der BVB-Stars infrage: "Bei den Dortmundern habe ich manchmal ein wenig das Gefühl, dass man sich damit abgefunden hat, Zweiter zu werden und damit in der Champions League sicher dabei zu sein. Aber das ist ganz fatal", mahnte der dreifache Deutsche Meister an.

Zudem seien in Dortmund mit Blick auf die Besetzung des Traineramtes in den vergangenen Jahren viele falsche Entscheidungen getroffen worden. "Ich glaube, wenn Thomas Tuchel als Trainer länger in Dortmund gewesen wäre, hätten die Bayern nicht zehnmal in Folge den Titel geholt", so Rummenigge.

Dennoch hege er die Hoffnung, dass es bald noch einmal einen Meister gibt als den FC Bayern. Damit es dazu kommt, müssten andere Vereine aber ihr Selbstverständnis ändern und den Titel offensiv als Ziel ausgeben: "So etwas würde ich zur neuen Saison dann auch von Leipzig hören wollen, die aktuell für mich die Nummer zwei in Deutschland sind – und nicht Borussia Dortmund."