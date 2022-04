Fischer will gegen Leipzig "ein bisschen was drauf legen"

AFP/SID/RONNY HARTMANN

Fischer und Union treffen erneut auf Tedescos Leipziger

Nach dem Aus im Halbfinale des DFB-Pokals bei RB Leipzig hofft Trainer Urs Fischer von Union Berlin beim Wiedersehen in der Fußball-Bundesliga auf eine ähnliche Leistung seiner Mannschaft.

"Wir wissen, dass wir das, was wir auf den Platz gebracht haben, bestätigen und noch ein bisschen was drauf legen müssen, um etwas Zählbares mitzunehmen", sagte Fischer am Freitag.

Am Samstag (15:30 Uhr/Sky) trifft Union nur drei Tage nach dem 1:2 im DFB-Pokal erneut auf Leipzig. "Niederlagen, egal gegen wen und in welchem Wettbewerb, tun immer weh", sagte Fischer. Man habe aus dem Spiel das "Positive genommen und den Jungs gezeigt", aber auch die "ein oder andere Aktion, in der wir es eben noch besser machen müssen".

Nach der Partie am Mittwoch werde es eine "minimale Rotation geben", meinte Fischer. Ob er auf Andreas Luthe oder Frederik Rönnow, der Luthe zuletzt vertreten hatte, im Tor setzt, ließ Fischer offen.