"Wir sind bestürzt": Heftige Kritik nach Nagelsmann-Spruch

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Julian Nagelsmann vom FC Bayern hat Ärger mit der Feuerwehr

Der FC Bayern kann im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag die zehnte Meisterschaft in Folge einfahren. Cheftrainer Julian Nagelsmann versprach vor dem Duell, dass die Münchner die Intensität selbst im Fall eines vorzeitigen Titelgewinns hoch halten würden. Jedoch kam die Wortwahl des 34-Jährigen nicht bei jedem Zuhörer gut an.

"Wir sind nicht bei der freiwilligen Feuerwehr Südgiesing", mit diesem Spruch reagierte Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor der Begegnung mit dem BVB (Samstag, 18:30 Uhr) auf die Frage, ob sich seine Spieler bei einem vorzeitigen Gewinn der deutschen Meisterschaft zurücklehnen würden.

"Das ist ja auch unser Beruf. Wir sind ja nicht ehrenamtlich unterwegs. Wir können uns nicht entscheiden. Wir haben Bock zu haben", hatte der Trainer des FC Bayern zuvor ausgeführt.

Was als Spaß gemeint war, sorgte bei der Feuerwehr für Ärger. "In Bayern leisten 320 000 Freiwillige Feuerwehrleute 24 Stunden täglich mit einem Stundenlohn von 0,00 Euro ihren Einsatzdienst. Sie haben alle 2,5 Minuten einen Einsatz", beschwerte sich Johann Eitzenberger, Vorsitzender des Landesfeuerwehrverbandes Bayern, bei "Bild" über Nagelsmanns Äußerung. Doch damit nicht genug!

"Wir sind bestürzt über die Äußerung, weil sie das Engagement unser Retter diskreditiert. Wir laden Herrn Nagelsmann gerne ein, sich mal eine Wache der Freiwilligen Feuerwehr in Bayern anzuschauen, um mögliche Missverständnis auszuräumen", übte Eitzenberger deutliche Kritik am Bayern-Trainer.

"Für uns gibt es kein Rückspiel"

Hartmut Ziebs, Ex-Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes, zeigte sich gegenüber dem Boulevardblatt ebenfalls empört. "Im Gegensatz zu hoch bezahlten Fußballprofis, haben die Feuerwehrleute im Einsatz nur eine Chance, um Menschenleben zu retten. Für uns gibt es kein Rückspiel", erklärte der ehemaliger Vizepräsident des Weltfeuerwehrverbandes.

Ziebs' Fazit: "Daher sollte Herr Nagelsmann überdenken, ob er mit dem Spirit der Freiwilligen Feuerwehrleute seine Spieler besser motivieren kann. Seine Aussage, der FC Bayern sei nicht die Freiwillige Feuerwehr von Südgiesing, disqualifiziert den Profi-Fußball. Erst denken, dann reden!"