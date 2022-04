Termin steht: Dann bekommt der FC Bayern die Schale

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Auf die echte Schale muss der FC Bayern noch warten

Dem FC Bayern wird im Anschluss an das letzte Heimspiel der Saison gegen den VfB Stuttgart am 8. Mai die Meisterschale übergeben. Das teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Samstag mit. Die Ehrung am 33. Spieltag wird durch DFL-Geschäftsführerin Donata Hopfen durchgeführt.

"Zehn Deutsche Meisterschaften in Folge - diese einmalige Bilanz und der auch in diesem Jahr wieder verdiente Titel unterstreichen die herausragende Arbeit des FC Bayern", sagte Hopfen in einer DFL-Mitteilung.

Die Münchner Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann hatte sich durch das 3:1 gegen Borussia Dortmund vorzeitig den Titel gesichert. Für den deutschen Rekordmeister ist es die zehnte Meisterschaft in Folge und die 32. insgesamt.