Rummenigge verrät: Watzke rechnete mit Bayern-Watschn

Watzke rechnete mit einer Niederlage des BVB beim FC Bayern

Theoretisch hätte der BVB die zehnte Meisterschaft des FC Bayern am Samstag noch einmal hinauszögern können. So wirklich glaubte aber niemand mehr daran - nicht mal Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.

Der FC Bayern ist Deutscher Fußballmeister. Schon wieder. Zum zehnten Mal in Folge. Angesichts der nunmehr ein Jahrzehnt andauernden Dominanz des Rekordmeisters kommt dieser Titel für niemanden überraschend. Auch für den großen Konkurrenten aus Dortmund nicht. Bereits vor dem Spiel rechnete BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke mit einer Niederlage seiner Schwarz-Gelben und dementsprechend mit dem nächsten Titelgewinn der Münchner.

"Aki ist vor den Spielen immer ein großer Pessimist. Das ist ja bekannt", berichtete Bayerns Ex-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge bei "Bild" von einem kurzen Gespräch mit Watzke vor dem Anpfiff: "Er hat vor dem Spiel gleich gesagt: 'Wir holen uns heute wieder unsere Watschn hier ab'." Am Ende sollte Watzke mit seiner Einschätzung - wieder einmal - recht behalten.

"In den letzten Jahren war die Reise nach München für ihn nie angenehm", zeigte Rummenigge Verständnis für Watzkes Pessimismus vor dem Spiel.

Der Blick auf die nackten Zahlen stützt die Stimmungslage des Dortmunder Geschäftsführers: Seit dem 30. Spieltag der Saison 2013/14 hat der BVB in der Bundesliga nicht mehr in München gepunktet. In acht Spielen setzte es acht Niederlagen bei einem Torverhältnis von 6:33! Dieser Trend setzte sich nun unvermindert fort.

Auch der 3:1-Erfolg der Bayern am Samstag war "in dieser Höhe verdient", befand Rummenigge. "Die Mannschaft hat ein weitestgehend gutes Spiel gemacht, speziell in der ersten Halbzeit hat sie sehr gut gespielt und auch verdient 2:0 geführt. In der zweiten Halbzeit war das Spiel dann auch allgemein nicht mehr so toll", sagte der ehemalige Vorstandsvorsitzende des Rekordmeisters.

Rummenigge begrüßt BVB-Aufrüsten

Dass "seine" Bayern nun schon zum zehnten Mal in Folge Meister wurden, sieht Rummenigge durchaus mit gemischten Gefühlen: "Was ist Fußball? Fußball ist in erster Linie Emotion. Wenn du wieder drei Spieltage vor Saisonschluss mit zwölf Punkten vorne stehst, fehlt die."

Ihm fehle einfach "ein bisschen in der Spitze an Spannung. Die Spitze braucht wieder ein Stück weit mehr Emotion nach dem Vorbild England und Italien in dieser Saison", sagte Rummenigge. Er begrüße nun aber, dass der BVB aktuell versuche, personell "ein Stückchen aufzurüsten", um die Meisterschaft künftig spannender zu gestalten.

Von ihrem Wert verloren hat die Schale für Rummenigge nach wie vor nichts. "Die Meisterschaft ist kein Trostpreis", erklärte er.