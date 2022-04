Steffen Baumgart greift durch und suspendiert Köln-Star

IMAGO/Herbert Bucco

1. FC Köln: Baumgart ist wohl nicht allzu gut auf Duda (r.) zu sprechen

Der 1. FC Köln träumt weiter von der Teilnahme an der Europa League. Verzichten wird Steffen Baumgart nun aber erst einmal auf Ondrej Duda. Der Effzeh gab bekannt, dass der Slowake suspendiert wurde.

Auf Nachfrage des "Express" hat der 1. FC Köln mitgeteilt, dass der 27-Jährige vom Training suspendiert ist. "Er hat seine Interessen über die Belange der Mannschaft gestellt und wird zunächst individuell trainieren", gab der Verein an. Am Samstag saß Duda beim 3:1-Heimsieg gegen Arminia Bielefeld über 90 Minuten auf der Bank.

Vor dem Training der Ersatzspieler am Sonntag verließ der Mittelfeldspieler das Geißbockheim. Was genau der Auslöser für die Suspendierung ist, wollte kein Verantwortlicher des Fußball-Bundesligisten erklären.

1. FC Köln: Duda muss individuell trainieren

Wie der "Express" weiter berichtet, soll Duda erst einmal mindestens eine Woche lang individuell trainieren. Somit wird der 27-Jährige am kommenden Samstag beim Auswärtsspiel beim FC Augsburg kein Thema sein. Die Zukunft des slowakischen Nationalspielers, der in der vergangenen Spielzeit mit sieben Toren und sechs Vorlagen maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt der Domstädter hatte, ist damit mehr als fraglich. Bereits im Winter gab es Gerüchte um einen Abgang in Richtung Genua.

Im Gegensatz zur vergangenen Saison ist Duda kein Leistungsträger bei den Kölnern und findet sich auch regelmäßig auf der Bank wieder. In 29 Bundesligapartien kommt der Mittelfeldspieler auf lediglich zwei Saisontreffer. Im Umfeld des Spielers soll es nach "Express"-Angaben "gewaltig" rumoren. So soll der Spieler mit seiner Rolle unter Steffen Baumgart unzufrieden sein.

Der Trainer der Rheinländer setzt auf ein funktionierendes Kollektiv und duldet keine Alleingänge in seiner Mannschaft. Offensichtlich hat Duda mit seinem Verhalten zuletzt nicht mehr in dieses Konzept gepasst.