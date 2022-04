Frankfurt winkt Millionen-Ablöse für Europa-Helden

IMAGO/Revierfoto

Evan N'Dicka (2.v.l.) traf am Wochenende für Eintracht Frankfurt gegen Hoffenheim

Obwohl Eintracht Frankfurt derzeit eine märchenhafte Europa-Reise erlebt, müssen die Hessen den finanziellen Gürtel mit Blick auf die nächste Saison enger schnallen. Einer der Kandidaten auf der internen Verkaufsliste soll Verteidiger Evan N'Dicka sein. Für den 22-jährigen Europa-Helden gibt es nun offenbar den ersten ernsthaften Interessenten, für den Geld kaum eine Rolle spielt.

Mit bis zu 30 Millionen Euro Verlust rechnet Eintracht Frankfurt nach Informationen von "Sport Bild" in diesem Jahr. Da selbst das erfolgreiche Europa-League-Abenteuer diese hohe Summe nicht annähernd ausgleichen könnte, sind radikale Sparmaßnahmen notwendig, denen einige prominente Spieler zum Opfer fallen könnten.

Darunter befindet sich wohl auch Evan N'Dicka. Der Abwehrspieler ist vertraglich nur noch ein Jahr an die SGE gebunden. Dass er den Klub verlassen wird, ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge wahrscheinlich.

Da kommt es der Eintracht sicherlich nicht ganz ungelegen, dass es angeblich Interesse aus dem zahlungskräftigen England gibt. Genauer: Wie "Bild" erfahren hat, befindet sich N'Dicka bei Newcastle United auf dem Zettel, jenem Verein, der seit der Übernahme durch ein saudi-arabisches Konsortium beinahe unbegrenzte finanzielle Mittel zur Verfügung hat.

Der Scheich-Klub könnte die gehandelte Ablöse von 25 bis 30 Millionen Euro für N'Dicka jedenfalls spielend zahlen. In der vergangenen Transferperiode gab Newcastle sage und schreibe 100 Millionen Euro für neue Spieler aus und schob sich danach mit frischen Kräften vom vorletzten Tabellenplatz bis auf den sicheren neunten Tabellenplatz (43 Punkte).

Gut möglich also, dass der 22-jährige Innenverteidiger ab Sommer in der Premier League verteidigen wird, so er sich denn für einen Wechsel nach Newcastle begeistern kann.

N'Dicka präsentierte sich in dieser Saison nicht nur (meist) routiniert in der Abwehr, sondern zeigte auch seine offensiven Fähigkeiten. Vier Tore und vier Vorlagen resultieren aus 29 Partien in der Fußball-Bundesliga