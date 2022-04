Schröder stellt klar: "Es gibt keinen Knacks" auf Schalke

IMAGO/Revierfoto

Sportdirektor Rouven Schröder lebt beim FC Schalke Optimismus vor

Im Top-Spiel der 2. Bundesliga musste der FC Schalke 04 am Samstag eine schmerzhafte 1:4 (0:2)-Heimpleite gegen Werder Bremen hinnehmen. Dennoch herrscht bei den Königsblauen vor den abschließenden drei Partien keine Katerstimmung. Großen Anteil daran haben die Knappen-Fans, die weiter an ihr Team glauben.

Es waren außergewöhnliche Szenen, die sich nach Abpfiff des Spitzenduells zwischen Schalke 04 und Werder Bremen zutrugen: Obwohl es einen klaren Sieger gegeben hatte, feierten beide Fanlager ihre Mannschaften voller Inbrunst.

Die Nordkurve, die den harten Kern des S04-Anhangs beheimatet, setzte mit ihrer Anfeuerung ein deutliches Zeichen, nämlich dass weiterhin alles drin ist im Kampf um den Aufstieg.

Viele der Hauptdarsteller auf dem Rasen reagierten auf den unerwarteten Zuspruch von den Rängen nach dem Rückschlag gegen einen direkten Konkurrenten gerührt.

"Wie die Fans reagiert haben, ist unfassbar. Der Verein ist so eng beieinander. Das gibt dir so viel Herzblut und Emotionalität", betonte Sportdirektor Rouven Schröder, der ein "Kompliment an das Stadion" verteilte.

Offensivmann Darko Churlinov ergänzte: "Die Unterstützung ist nach diesem Spielverlauf nicht selbstverständlich."

FC Schalke 04: Schröder erwartet "keinen Knacks"

Schröder war sich schon kurz nach Spielende sicher, dass der insgesamt enttäuschende Auftritt gegen Werder nur ein Ausrutscher war. Zuvor hatte das Team schließlich fünf Mal in Folge gewonnen und zwischenzeitlich gar Platz eins erobert.

"Es gibt keinen Knacks. Wir müssen das nehmen wie ein Boxer: Nicht auf dem Stuhl sitzen bleiben, sondern Kopf hoch und ab in die nächste Runde", forderte der Ex-Profi vor den schweren Spielen gegen den SV Sandhausen (A), den FC St. Pauli (H) und den 1. FC Nürnberg (A). Sein Credo: "Strich drunter, Kopf hoch, es ist gar nichts passiert."

Interims-Trainer Mike Büskens pflichtete seinem Boss bei. "Wir haben in den letzten Wochen nicht angefangen zu spinnen und gedacht, wir könnten über Wasser gehen. Auch jetzt bleiben wir klar", betonte die Klub-Legende.