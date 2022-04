BVB-Keeper Hitz befeuert Wechsel-Spekulationen

IMAGO

Marwin Hitz (r.) stand beim FC Bayern im BVB-Tor

Marwin Hitz hütete am vergangenen Wochenende zum dritten Mal in dieser Bundesliga-Saison das BVB-Tor, nachdem sich der Dortmunder Stammkeeper Gregor Kobel verletzt für das Topspiel beim FC Bayern abgemeldet hatte (1:3). Nach der Niederlage in München befeuerte der Routinier erneut die Spekulationen um seinen Abschied von Borussia Dortmund.

In seiner vierten Spielzeit beim BVB nimmt der 34-Jährige erneut zum überwiegenden Teil auf der Bank Platz. Über den Status der Nummer zwei bei den Schwarz-Gelben kam Hitz seit seinem Wechsel vom FC Augsburg im Sommer 2018 quasi nie hinaus. Lediglich in der Saison 2020/2021 brachte er es immerhin auf 16 Einsätze in der BVB-Startelf.

Über die Zukunft des Torhüters, der insgesamt 179 Bundesliga-Spiele vorweisen kann, wird schon seit längerer Zeit spekuliert. Will sich der BVB noch eine Ablöse für den Schweizer sichern, müsste dieser bei einer Rest-Vertragslaufzeit bis Sommer 2023 im kommenden Transferfenster verkauft werden.

Hitz postet Bild nach BVB-Pleite beim FC Bayern

Mit einem Abschied aus Dortmund hat sich Hitz mittlerweile offenbar bereits arrangiert. So zumindest lässt sich der jüngste Instagram-Post des Schlussmanns deuten.

Ein Foto aus der Partie beim FC Bayern wurde von Hitz hochgeladen und mit dem Kommentar "Der letzte Klassiker" versehen. Ein klarer Hinweis also darauf, dass Hitz wohl zum letzten Mal als BVB-Torhüter gegen die Münchner gespielt haben könnte.

Die vielen Nachfragen auf seiner Instagram-Seite, was er mit seinem Post genau meinen würde, ließ Hitz bis zuletzt unbeantwortet.

Wo es den zweimaligen Nationalspieler im Falle eines Dortmund-Abschieds hinziehen könnte, soll noch vollkommen offen sein. Immer wieder hatte es Spekulationen um eine mögliche Rückkehr zum FC Augsburg gegeben. Für die Fuggerstädter stand Hitz zwischen 2013 und 2018 unter Vertrag.