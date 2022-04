Stenzel fehlt dem VfB im Saisonfinale

FIRO/FIRO/SID/

Stuttgart muss im Ligaendspurt auf Stenzel verzichten

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss im Saisonfinale auf Rechtsverteidiger Pascal Stenzel verzichten.

Wie der Klub am Montag mitteilte, hat der 26-Jährige im Kellerkrimi am Sonntag bei Hertha BSC (0:2) einen kleinen Abriss der Bauchmuskulatur am Beckenkamm erlitten und fällt "voraussichtlich" für die restliche Spielzeit aus.

Stenzel war in Berlin nach 24 Minuten angeschlagen ausgewechselt worden. Drei Spieltage vor Saisonende befindet sich der VfB auf dem Relegationsrang in akuter Abstiegsgefahr, am Samstag (15:30 Uhr/Sky) empfangen die Schwaben den VfL Wolfsburg.