Matthäus: Brazzo hat Preis für Lewandowski hochgetrieben

Lothar Matthäus kritisierte Robert Lewandowski

Erst am Sonntag hat Hasan Salihamidzic einen Wechsel von Robert Lewandowski im kommenden Sommer ausgeschlossen. Für seinen Knallhart-Kurs bekam der Sportvorstand des FC Bayern nun lobende Worte von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus.

"Respekt an Hasan Salihamidzic. Er hat bei 'Sky90' eindeutig klargemacht, dass der FC Bayern Robert Lewandowski am Ende dieser Saison nicht hergeben wird. Komme, was wolle", schrieb Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne und ergänzte: "Das gehört zu diesem Poker jetzt dazu und es war genau richtig von Hasan."

Zwar müsse sich Salihamidzic nun an diesen Worten messen lassen. Sollte sich Lewandowski aber doch für einen Abschied aus München entscheiden, "dann hat er (Salihamidzic, Anm. d. Red.) wenigstens den Preis hochgetrieben. Aus Manager-Sicht hat Hasan perfekt reagiert", lobte Matthäus.

Dass Lewandowski den FC Bayern im Sommer verlässt, schloss Salihamidzic am Sonntag aus. "Lewy genießt die größte Wertschätzung, die es überhaupt geben kann. Die Fans lieben ihn, wir im Verein lieben ihn", sagte er. Der polnische Stürmer sei ein "Top-Mann" und der "Top-Verdiener im Klub".

Bislang haben sich der FC Bayern und Lewandowski nicht auf einen neuen Vertrag einigen können. Eine Situation, die dem Polen nach eigenen Angaben nicht leicht fällt.

Matthäus erhebt schwere Vorwürfe gegen Lewandowski

Er habe in den Medien einiges gelesen, meinte Lewandowski nach dem Bundesliga-Duell mit Borussia Dortmund (1:3) am Samstagabend bei "Sky", "aber vom Verein habe ich noch nichts gehört". Er wisse lediglich, dass es bald zu einem Treffen mit dem FC Bayern kommen werde.

Für diese Aussagen zeigte Matthäus wenig Verständnis. "Wenn Spieler, die in Vertragsverhandlungen sind, der Öffentlichkeit weismachen wollen, dass sie sich damit nicht beschäftigen und alles nur die Berater machen, dann ist es natürlich nicht die Wahrheit", urteilte der 61-Jährige und betonte: "Jeder Spieler weiß ganz genau, an welchem Punkt die Verhandlungen sind und wie es hinter verschlossenen Türen gerade so läuft."

Im Interview nach dem Sieg gegen den BVB habe Lewandowski ein "Pokerface" aufgesetzt. "Kein Wort zu viel, keins zu wenig. Kein klares Bekenntnis, aber auch kein Dementi. Das wird jetzt noch eine Weile so gehen und meine Meinung dazu ist bekannt: Hoffentlich bleibt er beim FC Bayern", so Matthäus.